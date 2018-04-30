蔡英文六大勞工政見 勞陣：嚴重跳票

2018-04-30 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



五一勞動節即將來臨，台灣勞工陣線今日召開「完全執政、完全兌現」記者會指出，檢視蔡英文總統就任兩周年來，僅縮短勞工年總工時的修法有進展，其他則全數跳票。 記者葉卉軒／攝影 分享 facebook 五一勞動節即將來臨，台灣勞工陣線今（30）日召開「完全執政、完全兌現」記者會指出，檢視蔡英文總統就任兩周年來，僅縮短勞工年總工時的修法有進展，但卻是向台灣資方長期違法文化低頭讓步的修法，其他包括：扭轉勞工低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保障非典型就業、保障過勞及職災勞工以及公平的集體勞資關係等政見，則全數跳票。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯指出，支票開了就應該要兌現，否則就是跳票，而這也是民主國家對政治人物的最低要求。孫友聯說，蔡英文總統目前唯一兌現的「縮短勞工年總工時」的修法，卻是進退失據，回頭推動勞基法工時的二次修法，最終在單月加班上限、變形工時更彈性，以及擴大責任制工時範圍等結果，代表民進黨向台灣資方長期的違法文化低頭讓步，折損縮短年總工時的政策目標。

文化大學勞工關係學系教授李健鴻則呼籲「最低工資法立法」迫在眉睫，李健鴻指出，長期以來，台灣在低薪血汗經濟模式下，基本工資始終如牛步般調整，進而導致台灣整體薪資停滯和普遍化低薪的惡果。

在2000年民進黨執政，更有連續七年未調整基本工資的不良紀錄，李健鴻表示，台灣亟需一個具體可行且合理的最低工資法的調整指標，除了將最低工資調整機制法制化外，也可避免政府任意決定基本工資調整與否。

中正大學勞工關係學系教授周玟琪則指出，二年前蔡總統在就職演說中，以相當大篇幅闡述解決青年就業和低薪問題的決心，但在執政二年來的具體政策中，除了執行情形有待加強的「青年領航計畫」，以及最近才開始推出的「工作卡」計劃外，對於青年的就業促進仍有待觀察。

而「中高齡就業專法」亦只處於草案研擬階段，但台灣中高齡及高齡，還有二度就業婦女勞參率都居亞洲國家之末，以及人口老化後勞動力缺口和人力有效開發都已相當迫切。

此外，台灣勞工陣線也指出，上任即將滿二周年的蔡英文政府對於「非典勞動保護」視而不見，關於「職災保險法立法」則是虛應故事，對於「勞工集體談判」則是虛與委蛇。

台灣勞工陣線表示，民進黨前已全面執政，更應拿出具體的魄力，完成2016年具體承諾的《最低工資法》、《職災保險法》及《中高齡就業專法》，讓勞動法跨入另外一個里程碑。