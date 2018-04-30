勞工心好苦 調查：幸福指數僅56分

2018-04-30 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



yes123求職網今（30）日公布「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」，高達三分之二勞工表示休息不夠，68%事業與家庭失衡，幸福指數僅56分，勞動節最大願望是調薪、健康。 聯合報系資料照 分享 facebook yes123求職網今（30）日公布「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」，高達三分之二勞工表示休息不夠，68%事業與家庭失衡，幸福指數僅56分，勞動節最大願望是調薪、健康。

根據yes123求職網此次的調查還發現，有44%上班族表示曾先打卡後加班，甚至也有五成三上班族曾熬夜通宵加班過， 更糟糕的是，亦有53.3%的人透露，「曾經有過」在休假時，還要回公司處理公務的經驗，即使放假了，根本不太可能完全擺脫公事的「糾纏」。

此外，調查也發現有高達三分之二的上班族，自認休息時間「不足夠」，更糟糕的是，假如處理公務的時間太長，更將排擠到作息，特別對睡覺這件事情，調查還發現，每逢「上班日」，勞工的睡眠時間為6.4小時。

因此又有八成七上班族透露，認為睡眠時間並「不充足」；其中又有80.7%就表示，「會」找時間補眠，而且在可複選狀況下，依序分成：「利用放假日補眠」（62.4%）、「利用午休時間補眠」（51.1%）、「利用上下班通勤時間補眠」（33.7%）。

除了休息少、睡不飽，勞工朋友忙著事業，想好好照顧身體更不容易，此次調查也發現，雖然每周運動時間，平均仍有64.5分鐘，高於去年的57.9分鐘，但其中也有三成一的人表示，其實屬於「沒空運動（0分鐘）」。

除此之外，經常忙到忘記或太晚吃飯的上班族也不少。根據yes123求職網的調查發現，有四成五的人透露，每逢上班日，其實「沒有」維持三餐正常。工時長又常加班，除了導致運動量少，還有飲食不正常問題，難怪有四成九的勞工認為，目前的身心狀況並「不健康」。

同時忙於工作的結果，和親人、情人相處的機會也都變少，調查就顯示，有五成八的上班族透露，在下班後與放假時，陪伴親人或情人的時間並「不充裕」。另外，對於自己目前的「事業與家庭」，更有高達68.2%覺得，這兩者之間處於「失衡」狀態。

回顧總統蔡英文在2016年大選前，曾經於2015年11月，提出過勞動政策的「六大主張」，勞工朋友「最期盼」能真正落實的，在可複選狀況下，依序為：「扭轉勞工低薪的趨勢」（79%）、「縮短勞工的年總工時」（52.9%）、「保障過勞與職災勞工」（49%），以及「公平的集體勞資關係」（47%）、「支持青年與中高齡就業」（35.5%）、「立法保護非典型勞動」（30%）。

yes123求職網發言人楊宗斌沉痛則表示，在加班文化盛行的台灣職場，工時長導致了職場「五不」窘境：休息不充足、睡眠不夠，以及運動量不足、三餐不正常，還有工作與生活不平衡；讓累積下來的工作疲憊感，影響身心健康，不但沒有樂活生活，忙於事業的結果，使得自己和親人相處時間減少，「無形的」人生財富匱乏。

「有形的」人生財富上，更是難以累積，因為剛進社會的起薪低，後來又碰上凍薪窘境，導致一切「節省至上」，勞工不僅降低消費意願，遑論買房子這件事情，更不敢結婚，或者不敢生小孩。

勞工若長期處於有過勞風險的職場環境，勢必衝擊工作效率，加上整日窮忙、無職涯目標，缺乏生活幸福感，最終仍將波及到企業營運，甚至整個國家的經濟表現。

上述「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」，是由yes123求職網於2018年4月11日到4月23日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業（或退伍、免役），年滿20歲（含）以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為