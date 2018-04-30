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台灣工時全球第六長 平均每12天有一位勞工過勞死

2018-04-30 10:05經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

示意圖。圖／ingimage
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國道取締員警遭追撞，肇事司機連續上班22日，其中七日工時還超過12小時，疑似因為過勞釀禍。

1111人力銀行今（30）日公布「勞工職業災害現況調查」發現，六成勞工曾在職場遭遇身心傷害，主要原因是身體特定部位使用過度、工時過長過勞，以及工作過程中發生意外，且台灣工時高居全球第六長，台灣勞工一年比起OECD  （經濟合作暨發展組織）主要國家，多上34日班，且平均下來約每12日，就有一位勞工因為過勞失去寶貴的生命。

過勞儼然成為台灣勞工一大困境，由數十個勞團組成的「五一行動聯盟」將在5月1日，號召5,000人走上街頭拚公投，以「反過勞、拚公投，要加薪、爭勞權」做為活動主題，其中反過勞就放在訴求的第一位，反應台灣勞工身心俱疲。

1111人力銀行進一步指出，根據勞保局的統計資料，從2011年開始因為工作導致腦心血管疾病爆發死亡（過勞死）的人數，累計已經高達208人，平均下來等於每12日，就有一位勞工因為過勞失去寶貴的生命。

光是2017年就有54人因此傷病或失能，而這些不可預測的意外往往發生在瞬間，一但因為過勞導致注意力不集中、身體失能，在製造業、運輸業這些需要高度專注的產業，就有可能造成嚴重的工安意外。此外經常需要搬負重物的搬家工人、倉管人員或是貨運人員，也容易因為特殊的工作姿勢造成脊椎或是肌肉的傷害。

1111人力銀行表示，此次調查也發現，有三成勞工因為職災留下不可回復的創傷，其中永久性傷害（23.35%），留下永久性傷害、傷殘、失能，且需要長期治療（7.05%），此外還有（39.65%）還在治療中、復健中、未來會痊癒。

調查進一步發現，發生職災當時的職業類型則以機械模具、生產製造（16.74%）最多，而發生職災時任職的產業以傳產和製造業（31.28%）比例最高。至於參考勞工保險給付資料，2017年製造業申請人次就高達1萬5263人次，佔總人次（29.91%），將近三成，是所有行業別中比例最高的產業。

因為製造業的工作環境多為高分貝音量或高溫的作業環境，還有大量的機械設備需要維護，看出製造業因為工作環境具備高危險性，因此發生工安意外的比例較高。

進一步詢問當時任職的企業，除了法定的職災保障還提供哪些協助，高達六成四的企業沒有任何協助，只有16.74%有團體保險理賠，另外主動關心、探視的占14.54%，只有不到一成提供有薪假休養。

而發生職災後，有四成七的勞工因此離職，其中自願離職佔32.16%、被逼離職8.37%，還有6.61%因為無法勝任工作而離職。在發生職災後勞工的職業生涯也因此產生轉變，除了三成沒有受到影響的勞工，有32.55%的勞工選擇轉職或轉行，還有勞工產生危機意識培養第二專長，約佔14.98%，也有超過一成就此離開職場。

至於針對職災的後遺症，38.77%的勞工表示沒有留下後遺症，卻有超過三成勞工因為需要定期復健回診影響工作，還有二成求職不易。

上述「勞工職業傷害現況調查」，是1111人力銀行為了解勞工職業傷害的困擾，特別針對18歲以上求職會員進行網路問卷調查，調查時間2018年4月12日到4月27日，隨機抽樣為1128份，信心水準95%，正負誤差值2.92個百分點。

過勞死職災

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