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香港生技聚落想跟上台灣 顧立雄：還很漫長

2018-04-30 09:49經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

香港不斷來台招手生技股，金管會主委顧立雄今天在立法院受訪時表示，香港市場生技類股...
香港不斷來台招手生技股，金管會主委顧立雄今天在立法院受訪時表示，香港市場生技類股要產生聚落，要有一定能見度，跟我們比起來仍有一段漫長的路要走。 圖／聯合報系資料照片
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香港不斷來台招手生技股，金管會主委顧立雄今天在立法院受訪時表示，香港市場生技類股要產生聚落，要有一定能見度，跟我們比起來仍有一段漫長的路要走。

顧立雄表示，台灣的上市櫃開放程度沒有比他（香港）弱，我們現行生技類股已有免獲利條件，兩個市場沒有門檻比較問題，剩下的是市場。

顧立雄說，市場對生技產業聚落仍有信心，生技股上市櫃合計有110幾家，香港仍以地產跟金融為主，生技類股要產生聚落，要有一定能見度，跟我們比起來仍有一段漫長的路要走。

生技類股香港顧立雄

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