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經部政次專訪／建構物聯網 Google微軟思科都來了

2018-04-30 01:00經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

經濟部次長龔明鑫預告，繼微軟、Google來台設研發中心之後，思科也將在今年下半年來台設研發中心。

龔明鑫並說，已落腳新北市的亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services，AWS）曾對他表示，AWS若是發展電子商務，不用來台灣，但若要發展物聯網，尤其萬物聯網，一定要來。

為什麼外商爭相來台灣設研發中心？龔明鑫表示，因為台灣有優秀的工程師，政策也支持，故能吸引外商。

從產業發展過程來看，過去以來台灣硬體一直很強，電腦硬體製造領先全世界；但到了電子商務時代，由於市場規模相對重要，外商未必會選擇來台灣投資；但現在發展到了雲端的「端」，此時的特色是，很難像電商那樣用大一統的方式去做，每個領域都有不同的特色，「客製化」是台灣的強項，也是最近外商不得不來台灣投資的優勢所在。

今年舉辦的台北國際智慧城市展，去年才50幾個城市，今年在大陸打壓下仍來了120幾個城市，就是看上台灣的優勢；這已成為台灣電腦展Computex之外，另一項國際重要數位經濟應用展覽盛事。

龔明鑫強調，在大規模的Mobil世代，台灣沒有占到便宜；但智慧城市不是大的，是一點一滴的，台灣可以占到便宜，因為他可以解決某些城市的問題；而可以吸引百來個城市來參與，代表台灣做出了一些成績。

龔明鑫說，物聯網包括感測層、網路層、平台層、應用服務等多個層次。而台灣新創業近三年來成立的新公司，以布局在應用服務層的成長最大，占比超過五成。日前微軟在台灣建立IoT（物聯網）創新中心，將台灣做為微軟亞太樞紐，協助宏碁、研華、英業達、中興保全等50家業者提出物聯網解決方案；今年3月，Google也在台灣推動「Google智慧台灣計畫」，擴大在台研發中心規模。

物聯網龔明鑫微軟

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