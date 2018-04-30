經部政次專訪／智慧化投資 將享抵減

2018-04-30 01:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



經濟部次長龔明鑫表示，《產業創新條例》除已對天使投資提供租稅優惠，股票分紅緩課稅等措施，將進一步進行設計，讓企業對智慧化的設備投資，享有投資抵減，這項想法，已獲財政部初步同意，力拚上半年完成修法。這是發展智慧機械產業具有極大幫助的一項具體政策。

據龔明鑫觀察，企業智慧化投入的關鍵發展時機點，就是這兩、三年，因為只修一條法，且修法方向已獲得各方共識，為爭取修法時效，智慧化設備投資抵減的提案，是由行政單位提修法或以修正動議方式提出，會再討論，但目標是爭取上半年完成修法。

龔明鑫坦言，過去確實曾發生投資設備抵減浮濫的現象，導致財政部對「減稅」多持保留意見。因此，本案設有優惠時程的限制，目前規劃為「三年以內」，條件設定是對生產智慧化有幫助的軟硬體設備，並要取得經濟部認證。至於抵減的稅率，也會比先前的優惠稍微嚴格一些。

之前媒體報導的內容顯示，企業投資智慧化機械設備的投資抵減稅率將訂為：當年度抵減率為15%；分三年抵減率為10%，合乎條件的企業可以二擇一。

除了提供租稅優惠，經濟部也持續協助中小企業進入智慧化生產的能力，出資開發Smart Machine Box（SMB）和公版平台（NIP），使台灣研發投資不足的中小企業，也可以從數位化、資訊化開始，協助傳統製造業升級。

龔明鑫形容，SMB就像電視機上盒，裝載可以讓機器設備連網的軟硬體，只要插上SMB，就可以把廠內數台設備「連網」在一起，並利用「連網」後蒐集機器設備的各項數據、將生產可視化。