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龔明鑫：推動5+2 找到新動力

2018-04-30 01:00經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

經濟部政務次長龔明鑫
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經濟部政務次長龔明鑫昨（29）日表示，台灣產業發展一定要有新的成長動能，否則將遇到成長瓶頸。一個國家的產業不該只有硬體製造、代工業，而是要「解決問題」，「發展應用」，因此，政府決定推出5＋2創新產業。

龔明鑫昨天接受本報專訪，分享5＋2創新產業萌芽的背景以及初衷，並盤點推動二年來的具體成果。龔明鑫說，除了數據上的顯著成長，更多的是法規面、結構上做了全面性的檢討，落實法規鬆綁，重新建立制度。

經濟日報提供
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龔明鑫表示，台灣代工產業發展已做到了一個極致，一定要想出一個新的成長動能，不能總靠著國際大廠代工，日復一日做著如期交貨、賺外匯的日子。生產的貨品賣給誰，不關我們的事，永遠為人做嫁，生產的貨品也與台灣內部沒有關係。

2015年他銜命幫蔡總統構想如何推動台灣產業轉型。龔明鑫努力了解國際上的做法，其中日本的轉型最讓他印象深刻。簡言之，日本產業就繞著兩主題，一是扭轉太倚賴石油的現況，因此全力發展再生能源，減少進口石油；二是意識到人口老化，全力發展老人照護、機器人，解決高齡化產生的問題，解決了這兩個問題，日本就能永續發展。所以我們要問自己，須採取什麼做法調整結構，解決永續發展的問題。以下為專訪紀要：

問：為什麼選擇5＋2產業作為發展重點？

答：目前政府主張非核家園，事實上，這種構想國民黨也是同意的，只是大家對時程見解不同。我的看法是，台灣和日本一樣，也是資源匱乏國家，但陽光與風是上天賜與的禮物，加上化石燃料終有用盡的一天，因此必須發展綠能產業。短期紛擾一定有，但把時間拉長，隨著技術進步，成果會愈來愈明顯，綠能有朝一日將成為台灣的主力能源。

精密機械是過去台灣發展的代表性產業之一，但多數一直比不上日本、德國的產品，他們的精度、準度、耐用度，都比台灣強。台灣可以靠老師傅的經驗去校調，但非長久之計，如果把機械智慧化，讓它自動校到最精準的地方，就可進一步提升我們的競爭力。

經濟日報提供
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台灣在國際上也常面臨一些特殊的問題，好比我們不容易在世界上買到武器等，所以我們要發展國防產業。至於發展生技醫藥產業，主要是希望可以讓我們國人變得更健康。而亞洲．矽谷除了是新創產業的群聚地，也可發展物聯網，成為各種新創的試驗場域。

簡言之，5＋2創新產業都是在這個島嶼上生活所需要的，不像過去只是代工把產品賣給人家，換外匯回來而已。這是連結未來、連結國際、連結在地的產業。

問：這兩年來，5＋2產業的發展有何成果和進度？

答：我們看成果時，不要只看數據，還要檢視是否已試著改善產業發展環境與條件。舉例來說，若要發展物聯網、亞洲．矽谷，我們首先要調整法規，否則的話，產值上的增減只是景氣變化，而非結構上的改變。

為了發展綠能產業，經濟部先完成《電業法》修法，這是重中之重，其他的都是治標不治本；還因此推動台電公司廠網分離，讓綠能業者也有平等的機會。

龔明鑫綠能石油

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