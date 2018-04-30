親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

名家觀點／明確劃設監理沙盒紅線

2018-04-30 00:03經濟日報 范秉航

金融科技發展與創新實驗條例（或稱監理沙盒條例）去年12月29日立法院三讀通過，並於今年1月由總統公布，預計4月30日生效，金管會5月開始受理申請。3月初，相關的辦法草案陸續公布，但其中對金融科技業者切身相關的合法「紅線」卻仍未明確。

2月金管會召開的監理沙盒條例公聽會，金融科技業者提出四項意見，其中「預審機制」成為焦點。建立主管機關預審機制的目的，即是希望能透過預審提出一套「官方說法」，明確裁示申請項目「是否合法」。

根據監理沙盒條例，只要文件齊備，金管會60天內必須決定是否准予實驗，並將審查結果以書面通知申請人。然而，這份書面通知並不代表金管會對合法性的裁決。對金融科技業者而言，在被主管機關確認為合法前，業者所提供的新服務或產品不但有違法之虞，與其他金融業者合作時也會產生不小阻礙。因此，能否進入沙盒並不重要，目前做的業務是否合法才是重點。

面對金融科技的發展，主管機關態度與立場應更加明確。以虛擬貨幣交易為例，由於近期大幅波動，各國政府思索如何「有效監管」這樣的新金融市場。1月23日韓國金融委員會等金融部門宣布虛擬貨幣現場調查結果及防止洗錢準則，並規定1月30日起實施虛擬貨幣實名交易制，以回應反洗錢的要求。未獲得銀行提供帳戶的交易平台，亦無法交易。

針對虛擬貨幣，美國也提出新的監管措施。1月30日美國證監會（SEC）宣布，中止自稱已募集6億美元AriseBank的ICO募資。AriseBank與所發行的代幣AriseCoin（eACO）都未經SEC註冊，違反了美國證券法，沒有為投資者提供針對商業模式和財務歷史的必要資訊。日本金融服務局並啟動大規模的虛擬貨幣交易盤查行動，防止駭客盜幣事件一再重演。

對虛擬貨幣的監管，各國政府態度趨於謹慎保守。但對於「開放銀行」的措施上，我們卻看到不同的開放做法。為了讓歐洲帶頭「開放」銀行大門，Open API成銀行數位轉型新關鍵。歐盟在2016年通過第二號支付服務指令（PSD2），規定網際網路和行動支付的標準。根據PSD2，2018年1月13日起，歐洲銀行獲得用戶授權後，要將支付服務和相關的數據，開放給特定支付市場的參與者，降低支付服務新創業者進入市場的門檻，也活絡市場競爭，同時強化消費者保護。

市調研究機構IDC（International Data Corporation）指出，對銀行而言，最重要的是想辦法讓自己加入金融科技生態圈，而其中的關鍵便是「開放API（Application Programming Interface）」與第三方平台展開合作，讓自家數據和服務能透過第三方發展成其他服務。IDC並預測，2018年底，全球50%的先進銀行，將開放至少五項API，包括財務訊息、信貸相關訊息、忠誠與獎勵相關訊息、非財務訊息、交易相關訊息、位置相關訊息、產品訊息等七大類。

回到我國監理沙盒條例，對灰色地帶仍然無法給予金融科技業者一個明確結論，到底合法、不合法，還是尚未有相關條例規範？而預審機制的重點是希望能讓主管機關明白表達合法的紅線。

對此，按條例中的審查機制，其結果決定申請案通過或駁回，但卻不見得能代表金管會的官方立場。

換言之，不論是預審、審查，金管會主委所提的輔導諮詢機制，甚至是實驗期結束後，進入修法階段，對金融科技業者來說，更重要的是主管機關的那份「合法認證」。在沙盒實驗的推動下，金管會從法律的執行者轉變為法案的革新者「勇於承擔」，以積極主動的態度面對金融創新，將是我國金融科技能否向前邁進的關鍵。

（作者是台經院研究六所副所長）

金融科技金管會虛擬貨幣

相關新聞

高鐵五大開發案引資 有難度

2018-04-30 00:50

證交法 修法抓「肥貓」

2018-04-29 23:22

經部政次專訪／龔明鑫的人生哲學Just do it

2018-04-30 01:00

經部政次專訪／智慧化投資 將享抵減

2018-04-30 01:00

經部政次專訪／建構物聯網 Google微軟思科都來了

2018-04-30 01:00

龔明鑫：推動5+2 找到新動力

2018-04-30 01:00

總統：2025綠能占比一定達標

2018-04-30 00:28

蔡總統：產業升級 迎下世代競爭

2018-04-30 00:24

本周指標／美通膨指標 可望強彈

2018-04-30 00:04

證交 修法／薪委會成員 獨董需占一半

2018-04-29 23:25

離岸風電遴選 本土供應鏈蓄勢待發

2018-04-29 13:59

國富毛額30日公布 可望成長

2018-04-29 01:28

石綿業增產10％以上 即須審查

2018-04-29 01:23

礦權展延環評 油氣可豁免

2018-04-29 01:23

離岸風電遴選結果 周一放榜

2018-04-29 01:23

南韓祭PET反傾銷／國貿局：關注後續影響

2018-04-28 01:40

南韓祭PET反傾銷／南亞新纖：營運衝擊有限

2018-04-28 01:40

經部下令 出貨中興須先送審

2018-04-28 01:40

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

我PET薄膜 韓課反傾銷稅

2018-04-28 01:40
看更多

熱門文章

敬鵬失火事件 PCB業界這樣看

2018-04-29 11:32

敬鵬桃園廠火災意外 預計17時發重訊說明

2018-04-29 13:03

敬鵬桃園廠大火 台灣營收占比七成、影響待評估

2018-04-29 12:47

離岸風電遴選 本土供應鏈蓄勢待發

2018-04-29 13:59

房市春燕來了？ 法拍屋移轉首度正成長

2018-04-29 14:30

離岸風電遴選結果明天揭曉 開發案第3季啟動

2018-04-29 14:00

賞桐花 台鐵郵輪式列車開行

2018-04-29 11:39

雲端產業產值逐年增 人力需求旺

2018-04-29 19:34

新南向布局 李長庚看好從生活面著手

2018-04-29 18:17

上海商銀掛牌上市 證交所估今年有望

2018-04-29 14:01

打敗FB、Google! 標普500中位薪資 生技公司748萬奪冠

2018-04-29 13:31

全球人壽揪眾做瑜珈 挑戰金氏世界紀錄

2018-04-29 15:05

紫光揪台廠 組記憶體聯盟

2018-04-30 00:30

因應資金周轉 繳稅貸款殺很大前2期借款利率0.1%

2018-04-29 06:40

兩岸財經 本周行事曆

2018-04-29 13:31

中信廣告偏鄉師生扯鈴情 紀錄片致敬

2018-04-29 13:48

美擬提鋼鋁配額換關稅豁免 業者這麼看

2018-04-29 18:30

中國信託最新品牌形象廣告 刻劃偏鄉孩童「向愛致敬」

2018-04-29 13:37

金可擁三多 今年EPS拚15元

2018-04-30 00:05

全球人壽今挑戰 最多人同時做弓箭步金氏世界紀錄

2018-04-29 18:22

敬鵬大火 燒掉15%營收

2018-04-30 00:34

敬鵬董座黃維金 最煎熬的一夜…

2018-04-30 00:34

高鐵五大開發案引資 有難度

2018-04-30 00:50

證交法 修法抓「肥貓」

2018-04-29 23:22

電子上游廠Q2展望 有雜音

2018-04-30 00:35

緯創現任經營團隊 大股東挺

2018-04-30 00:47

蘋果攻雙R頭盔 採8K顯示器

2018-04-30 00:34

全球人壽揪民眾一起用瑜珈做公益 締造金氏世界紀錄

2018-04-29 22:45

救股價 蘋果加碼回饋股東

2018-04-30 00:34

兩岸打記憶體世界盃 台廠有望配角變要角

2018-04-30 00:31

工業級玻纖 逆風高飛

2018-04-30 00:35

股利所得逾94萬 不再退稅

2018-04-30 00:05

緯創採選舉人制 防堵黑馬

2018-04-30 00:47

蔡總統：產業升級 迎下世代競爭

2018-04-30 00:24

總統：2025綠能占比一定達標

2018-04-30 00:28

報稅撇步…各年齡層大不同

2018-04-30 00:05

經部政次專訪／智慧化投資 將享抵減

2018-04-30 01:00

自然人董事席次 四金控達標

2018-04-30 00:15

龔明鑫：推動5+2 找到新動力

2018-04-30 01:00

經部政次專訪／建構物聯網 Google微軟思科都來了

2018-04-30 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top