親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

高鐵五大開發案引資 有難度

2018-04-30 00:50經濟日報 記者楊文琪／台北報導

整體經濟大環境不佳，且各站區有不同的問題，位於高鐵五大站區內最精華的商業用地開發案，今年恐難順利招商引資，目前除高鐵台南站尚在辦理公告作業外，其餘四站都還在規劃，負責招商的交通部高鐵局計畫今年底再推出桃園車站特定區事業發展用地招商案，測試市場水溫。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
高鐵局官員表示，國內房地產景氣未明顯好轉，這兩年經濟狀況也沒太大變化，致使廠商投資態度態度偏向保守，對於高鐵站區的商業用地大多持觀望態度，尤其台北市也有多筆土地辦理招商，若業者想投資開發土地，還是會以商業發展較成熟的台北市為首選，故即使高鐵站區的商業用地都是位於高鐵車站正前方、最精華之處，業者都是審慎以對。

官員說，像桃園站鄰近桃園國際機場，有桃園航空城開發的題材加持，又有國泰集團、冠德建設已得標並投資開發，以及IKEA進駐區內，但經詢問潛在投資人，他們還是希望高鐵局今年暫時不要公告，但為有效利用土地，在完成規劃後，預定於今年底對外公告。

過去非常搶手的新竹站區土地，因今年新竹縣大幅調高公告地價（調高200%），房屋稅也調高，高鐵站區的土地租金是跟著公告地價計算，讓已經進入高鐵站區內投資的廠商成本大幅墊高，業者叫苦連天，高鐵局已向新竹縣政府反映，但要等到明年才會微降，在房地稅偏高的情況下，廠商已表明暫不前來投資。

高鐵精華

相關新聞

證交法 修法抓「肥貓」

2018-04-29 23:22

經部政次專訪／龔明鑫的人生哲學Just do it

2018-04-30 01:00

經部政次專訪／智慧化投資 將享抵減

2018-04-30 01:00

經部政次專訪／建構物聯網 Google微軟思科都來了

2018-04-30 01:00

龔明鑫：推動5+2 找到新動力

2018-04-30 01:00

總統：2025綠能占比一定達標

2018-04-30 00:28

蔡總統：產業升級 迎下世代競爭

2018-04-30 00:24

本周指標／美通膨指標 可望強彈

2018-04-30 00:04

名家觀點／明確劃設監理沙盒紅線

2018-04-30 00:03

證交 修法／薪委會成員 獨董需占一半

2018-04-29 23:25

離岸風電遴選 本土供應鏈蓄勢待發

2018-04-29 13:59

國富毛額30日公布 可望成長

2018-04-29 01:28

石綿業增產10％以上 即須審查

2018-04-29 01:23

礦權展延環評 油氣可豁免

2018-04-29 01:23

離岸風電遴選結果 周一放榜

2018-04-29 01:23

南韓祭PET反傾銷／國貿局：關注後續影響

2018-04-28 01:40

南韓祭PET反傾銷／南亞新纖：營運衝擊有限

2018-04-28 01:40

經部下令 出貨中興須先送審

2018-04-28 01:40

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

我PET薄膜 韓課反傾銷稅

2018-04-28 01:40
看更多

熱門文章

敬鵬失火事件 PCB業界這樣看

2018-04-29 11:32

敬鵬桃園廠火災意外 預計17時發重訊說明

2018-04-29 13:03

敬鵬桃園廠大火 台灣營收占比七成、影響待評估

2018-04-29 12:47

離岸風電遴選 本土供應鏈蓄勢待發

2018-04-29 13:59

房市春燕來了？ 法拍屋移轉首度正成長

2018-04-29 14:30

離岸風電遴選結果明天揭曉 開發案第3季啟動

2018-04-29 14:00

賞桐花 台鐵郵輪式列車開行

2018-04-29 11:39

雲端產業產值逐年增 人力需求旺

2018-04-29 19:34

新南向布局 李長庚看好從生活面著手

2018-04-29 18:17

上海商銀掛牌上市 證交所估今年有望

2018-04-29 14:01

打敗FB、Google! 標普500中位薪資 生技公司748萬奪冠

2018-04-29 13:31

全球人壽揪眾做瑜珈 挑戰金氏世界紀錄

2018-04-29 15:05

紫光揪台廠 組記憶體聯盟

2018-04-30 00:30

因應資金周轉 繳稅貸款殺很大前2期借款利率0.1%

2018-04-29 06:40

兩岸財經 本周行事曆

2018-04-29 13:31

中信廣告偏鄉師生扯鈴情 紀錄片致敬

2018-04-29 13:48

美擬提鋼鋁配額換關稅豁免 業者這麼看

2018-04-29 18:30

中國信託最新品牌形象廣告 刻劃偏鄉孩童「向愛致敬」

2018-04-29 13:37

金可擁三多 今年EPS拚15元

2018-04-30 00:05

全球人壽今挑戰 最多人同時做弓箭步金氏世界紀錄

2018-04-29 18:22

敬鵬大火 燒掉15%營收

2018-04-30 00:34

敬鵬董座黃維金 最煎熬的一夜…

2018-04-30 00:34

高鐵五大開發案引資 有難度

2018-04-30 00:50

證交法 修法抓「肥貓」

2018-04-29 23:22

電子上游廠Q2展望 有雜音

2018-04-30 00:35

緯創現任經營團隊 大股東挺

2018-04-30 00:47

蘋果攻雙R頭盔 採8K顯示器

2018-04-30 00:34

全球人壽揪民眾一起用瑜珈做公益 締造金氏世界紀錄

2018-04-29 22:45

救股價 蘋果加碼回饋股東

2018-04-30 00:34

兩岸打記憶體世界盃 台廠有望配角變要角

2018-04-30 00:31

工業級玻纖 逆風高飛

2018-04-30 00:35

股利所得逾94萬 不再退稅

2018-04-30 00:05

緯創採選舉人制 防堵黑馬

2018-04-30 00:47

蔡總統：產業升級 迎下世代競爭

2018-04-30 00:24

總統：2025綠能占比一定達標

2018-04-30 00:28

報稅撇步…各年齡層大不同

2018-04-30 00:05

經部政次專訪／智慧化投資 將享抵減

2018-04-30 01:00

自然人董事席次 四金控達標

2018-04-30 00:15

龔明鑫：推動5+2 找到新動力

2018-04-30 01:00

經部政次專訪／建構物聯網 Google微軟思科都來了

2018-04-30 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top