高鐵五大開發案引資 有難度

2018-04-30 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



整體經濟大環境不佳，且各站區有不同的問題，位於高鐵五大站區內最精華的商業用地開發案，今年恐難順利招商引資，目前除高鐵台南站尚在辦理公告作業外，其餘四站都還在規劃，負責招商的交通部高鐵局計畫今年底再推出桃園車站特定區事業發展用地招商案，測試市場水溫。

經濟日報提供 分享 facebook 高鐵局官員表示，國內房地產景氣未明顯好轉，這兩年經濟狀況也沒太大變化，致使廠商投資態度態度偏向保守，對於高鐵站區的商業用地大多持觀望態度，尤其台北市也有多筆土地辦理招商，若業者想投資開發土地，還是會以商業發展較成熟的台北市為首選，故即使高鐵站區的商業用地都是位於高鐵車站正前方、最精華之處，業者都是審慎以對。

官員說，像桃園站鄰近桃園國際機場，有桃園航空城開發的題材加持，又有國泰集團、冠德建設已得標並投資開發，以及IKEA進駐區內，但經詢問潛在投資人，他們還是希望高鐵局今年暫時不要公告，但為有效利用土地，在完成規劃後，預定於今年底對外公告。

過去非常搶手的新竹站區土地，因今年新竹縣大幅調高公告地價（調高200%），房屋稅也調高，高鐵站區的土地租金是跟著公告地價計算，讓已經進入高鐵站區內投資的廠商成本大幅墊高，業者叫苦連天，高鐵局已向新竹縣政府反映，但要等到明年才會微降，在房地稅偏高的情況下，廠商已表明暫不前來投資。