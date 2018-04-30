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本周指標／美通膨指標 可望強彈

2018-04-30 00:04經濟日報 國泰台大產學合作團隊

美國上周公布的4月Markit製造業PMI初值與消費者信心指數皆優於預期，加上北韓宣布停止核彈試驗，營造兩韓峰會有利環境；而中美貿易爭端雙方可望透過談判解決，全球非經濟風險可望獲得舒緩，整體經濟復甦動能依舊穩健。惟須留意通膨擔憂推升美10年期債利率四年來首次觸及3%，在升息道路上，投資人擔心已面臨成本上升的企業借款利率會更高，加上第1季企業財報中對獲利前景並無積極展望，造成整體金融市場趨向緊縮，恐對後續美國的經濟成長動能造成壓抑。

本團隊認為美國稅改利多逐漸發酵，企業投資與就業前景有望獲得支撐，研判本周將公布的4月ISM製造業指數將維持58以上高位，非農業就業人口變動可回復到較正常的水準、增加18萬人左右，失業率回到4%的水準。

在物價水準方面，近期通膨預期漲勢主要受地緣政治與貿易議題下造成的原物料上漲影響有關。而美國線上商品的價格回升，市場通膨預期指標近兩周大幅反彈，因此研判本周將公布的3月核心PCE年增率將向上反彈至2%左右。在景氣仍溫和穩健復甦、就業市場持續改善及物價緩步向上的大環境下，縱使近期金融市場波動加大，且10年期公債殖利率突破3%，但研判聯準會(Fed)仍將在6月再升息1碼，並維持全年至少升息3碼的步調前進。

歐元區ECB重申景氣風險平衡，研判本周公布的歐元區第1季經濟成長率仍可達2.5%以上。但最新公布的4月德國ifo與法國INSEE企業信心均下滑，研判本周公布的Markit歐元區製造業PMI可維持在55至56。

主計總處公布今年第1季經濟成長率概估為3.04%，較2月預測的2.77%增加0.27個百分點，但近期台灣的領先指標不含趨勢指數轉弱，景氣對策信號也在綠燈與黃藍燈間擺盪，加上資通、光學器材訂單疲軟，整體外銷訂單動能減緩，都預示未來的景氣不確定性加大，第2季成長動能將趨緩。

本周將公布的4月日經台灣製造業採購經理人指數可能轉弱，下滑至55左右，但仍站穩50以上擴張位置。國泰金控國民經濟信心調查最新結果顯示，有45.9%民眾支持在目前通膨與景氣展望下，央行可加快升息腳步。台灣今年通膨回升且景氣持穩，央行可能釋放緩步升息想法，在今年可能出現實質負利率下，央行最快第2季跟進溫和升息。

經濟日報提供
經濟日報提供
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景氣對策信號升息

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