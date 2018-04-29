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證交法 修法抓「肥貓」

2018-04-29 23:22聯合報 記者邱金蘭／台北報導

金管會研擬修改證交法新增兩措施，以有效防堵績效不佳卻坐領高薪的「肥貓」。 圖／聯...
金管會研擬修改證交法新增兩措施，以有效防堵績效不佳卻坐領高薪的「肥貓」。 圖／聯合報系資料照片
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抓肥貓，金管會研擬修改證交法新增兩措施，包括擴大強制設立薪酬委員會範圍，並對薪酬委員會增訂罰鍰，以有效防堵績效不佳卻坐領高薪的肥貓。

立法院財政委員會今天審查立委提出的金融三法修正草案，大幅提高罰鍰，金管會表示贊同提高罰鍰方向，但因金管會正檢討的金融三法，除了罰鍰還有其他修法內容，希望等到行政院版本送出後再併案處理。金管會在書面報告指出，以證交法為例，為協助企業留才，擬研議延長庫藏股轉讓期限；而為強化公司治理，研議第一上市櫃及外國興櫃公司應設置薪酬委員會等。

知情官員表示，為強化薪酬委員會功能，金管會擬修改證交法，增訂兩項措施，包括第一，增訂外國來台第一上市櫃的Ｆ公司（ＫＹ類股），及外國興櫃公司都應設置薪酬委員會。現行證交法規定，國內上市櫃跟興櫃公司須設薪酬委員會，外國企業來台第一上市櫃及興櫃公司目前均未強制設立。

金管會擬修法，增訂來台掛牌的外國企業，須準用國內上市櫃公司須設薪酬委員會規定。目前來台第一上市櫃的Ｆ公司有一百多家，除了Ｆ公司外，不少外國企業來台上市櫃前，須先掛興櫃公司，通常約三到六個月，就會轉成第一上市櫃。

官員說，外企掛興櫃，跟國內企業上興櫃情況不太一樣，國內興櫃公司可能在興櫃市場掛牌多年，不一定要轉到上市櫃，但外企到興櫃掛牌，都是為了ＩＰＯ（首次公開發行），很快就轉到上市櫃。

其次，金管會也將對薪酬委員會增訂罰鍰規定，以後不設薪酬委員會或董監酬勞訂定未利益迴避等，將罰錢伺候，以提升薪酬委員會運作功能。

現行證交法規定，上市櫃公司應設薪酬委員會，主管機關也訂定薪酬委員成員資格及職權行使辦法，但對於沒有設立薪酬委員會，或未依辦法運作的公司則沒有任何罰鍰。官員指出，薪酬委員會主要是為防堵績效不佳卻坐領高薪的肥貓，讓薪酬與經營績效合理化，在沒有罰鍰情況下，薪酬委員會能否有效發揮功能，恐有疑慮，因此，這次修法擬增訂罰鍰。

高薪立法院

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