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圖／桃園工廠大火悶燒進入第16小時 消防員全累癱

開車族荷包縮水 油價下周一起調漲0.4

2018-04-29 13:26聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣中油公司今天宣布，依浮動油價機制計算，自明（30）日凌晨零時起調漲各式汽、柴...
台灣中油公司今天宣布，依浮動油價機制計算，自明（30）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升26.1元。 報系資料照片
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台灣中油公司今天宣布，依浮動油價機制計算，自明（30）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升26.1元。

台灣中油公司指出，本週原油價位受到市場擔心美國將對伊朗重啟經濟及石油禁運制裁，加上石油輸出國組織（OPEC）持續落實減產協議等因素影響，國際油價於高檔震盪走揚。

本週調價指標7D3B週均價為每桶71.83美元，較前週70.45美元，上漲1.38美元，新台幣兌美元匯率貶值0.249元，國內油價依公式計算漲幅為2.26%，故汽油價格每公升調漲0.4元，柴油價格每公升調漲0.5元；但依國內汽、柴油浮動油價調整機制作業原則，應以亞鄰競爭國最低價為調整上限，本週柴油應調漲0.5元，實際僅調漲0.4元，未反映之0.1元將由台灣中油公司先行吸收，下週仍回歸現行油價機制原應基準計價。

【中央社／台北29日電】

台灣中油公司今天表示，依浮動油價機制計算，自30日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.4元，其中，95無鉛汽油每公升為29.7元，逼近30元，創近3年半新高。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升26.1元。

即調整後的國內各式油品價格連袂來到2014年11月底以來新高，其中各式汽油價格，均僅次於2014年11月24日的92無鉛汽油28.3元、95無鉛汽油29.8元以及98無鉛汽油31.8元，至於超級柴油每公升26.1元，則直逼2014年12月1日26.4元的高點。

台灣中油公司指出，本週原油價位受到市場擔心美國將對伊朗重啟經濟及石油禁運制裁，加上石油輸出國組織（OPEC）持續落實減產協議等因素影響，國際油價高檔震盪走揚。

台灣中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶71.83美元，較前週70.45美元，上漲1.38美元，新台幣兌美元匯率貶值0.249元，國內油價依公式計算漲幅為2.26%，因此，汽油價格每公升調漲0.4元，柴油價格每公升調漲0.5元，未反映的柴油0.1元漲幅將由台灣中油公司先行吸收。

台灣中油解釋，依國內汽、柴油浮動油價調整機制作業原則，應以亞洲鄰近競爭國最低價為調整上限，本週柴油應調漲0.5元，實際僅調漲0.4元，未反映的0.1元將由台灣中油公司先行吸收，下週仍回歸現行油價機制原應的基準計價。

國際油價中油公司

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