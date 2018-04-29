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離岸風電遴選 本土供應鏈蓄勢待發

2018-04-29 13:59中央社 台北29日電

食離岸風電兆元商機（中央社記者林孟汝台北29日電）離岸風電3.5GW遴選結果明天...
食離岸風電兆元商機（中央社記者林孟汝台北29日電）離岸風電3.5GW遴選結果明天出爐，只要拿下保證收購20年門票，本土相關供應鏈可望受惠，包括水下基礎及塔架的中鋼、世紀鋼，葉片樹脂的上緯，齒輪箱的台朔重工等，正摩拳擦掌，準備爭食兆元商機。 圖／聯合報系資料照片
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爭食離岸風電兆元商機離岸風電3.5GW遴選結果明天出爐，只要拿下保證收購20年門票，本土相關供應鏈可望受惠，包括水下基礎及塔架的中鋼、世紀鋼，葉片樹脂的上緯，齒輪箱的台朔重工等，正摩拳擦掌，準備爭食兆元商機。

離岸風電二階段3.5GW遴選結果將於30日揭曉，以躉購（FIT）費率保證收購綠電，其中，規定在2020年前完成的0.5GW，未要求本土化，但應在2025年前完成的3GW，將按60%技術、40%財力遴選標準評分，分數最高者最多可以拿到1.2GW，第2名是0.9GW，第3名是0.6GW，其他0.3GW。

業者分數達60分以上者，可以參與第3波的2GW競標，不過，第3波沒有躉購費率的收購保障。

也就是說，不管是海事工程施工或是相關零組件，與國內產業鏈結程度愈高，獲得的分數與遴選順位就會愈高，也就愈有可能拿到「保證收購」，立於不敗之地的門票。

由於台灣離岸風電商機誘人，參與遴選的5大外商為了「接地氣」，爭相與本土業者結盟， 3月底丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）就與世紀鋼構子公司世紀風電（CWP）簽署水下基礎合約框架，促成水下基礎鋼構本土化外，中鼎工程也與wpd達德能源集團簽署合作備忘錄（MOU）。

另外，由加拿大北陸電力（NPI）及新加坡玉山能源共組的海龍風電，3月底陸續與台船及比利時海工大廠GeoSea組成的團隊簽署合作意向書，將海上變電站及工程施工統包委由台船帶領後，又宣布與本土廠商、台汽電全資子公司星能簽署MOU，將委託星能承攬及整合海龍風場陸域變電站及輸電工程。

台灣包括上緯、中鋼、世紀鋼、台塑、永冠、中船、東元等離岸風電業也加速建置步伐，據工業局離岸風電本土化時程規劃，到2021年完工的第一波離岸風電風場，本土化著重在塔架、水下基礎、工程設計、電線設施及海事工程，2020到2022年則進展到機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統，以及海事工程與組裝。2023到2025年則進展到齒輪箱、發電機、葉片擁有製造能力。

工業局預估，推動離岸風電可帶動新台幣9625億元投資額，年發電量198億度商機外，2025年當年離岸風電產值將可達到1218億元，其中水下基礎設施、海纜及塔架將成為貢獻產值最高的產業別。

離岸風電世紀鋼5G

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