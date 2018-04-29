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運動無法減輕體重？醫師：靠運動減肥可能只是幻想

離岸風電遴選結果明天揭曉 開發案第3季啟動

2018-04-29 14:00中央社 台北29日電

爭食離岸風電兆元商機離岸風電開發商遴選結果將於明天揭曉，有9個團隊、18個案場、共約10.6GW競逐5.5GW標案，取得門票業者，今年第3季繳交保證金後正式與經濟部簽約，宣告開發案正式啟動。

離岸風電開發可帶動上看新台幣兆元的誘人商機，吸引來自歐美各國與本土開發商爭相卡位，參與二階段遴選作業多達9家開發商、18案場，開發量為10.6GW，遠超過政府目標5.5GW，投資熱度近年少見。

經濟部於20日進行第一階段遴選，達德能源集團（wpd）、亞泥竹風及合作提案的上緯與麥格理等3家廠商，角逐在2020年完工併聯的0.5GW裝置容量。

4月27、28日兩天，則再就2021年至2025年完工併聯的3GW，舉行第二階段遴選，參與業者包括北陸電力（NPI）、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、亞泥、台電、沃旭、中鋼、wpd、力麗，以及合作提案的上緯、麥格理等；剩下的2GW將採競標制，但需在遴選階段達60分者才具資格，結果將於6月出爐。

經濟部目前規劃於30日中午12時30分舉行「離岸風力發電規劃廠址遴選結果說明記者會」，由經濟次長龔明鑫主持，預計將更詳細說明併網容量及時程等相關規劃。

依經濟部規劃，結果揭曉後，將在今年第3季與廠商簽約，宣告開發案正式啟動，但在2020年前完工併聯的風場案，每MW（百萬瓦）業者應繳交400萬元保證金，2021年至2025年完工併聯及競價案，業者每MW則繳交200萬元保證金。

政府規劃2025年再生能源發電量將占總發電量的20%，優先推動具發展潛力的離岸風電，希望能達到5.5GW裝置容量目標，並採取「先示範、次潛力、後區塊」3階段策略推動，盼達成能源政策及產業發展的雙贏目標。

離岸風電經濟部5G

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