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更新／桃園平鎮PCB廠大火 7消防員受困救出3名 2員工失聯

石綿業增產10％以上 即須審查

2018-04-29 01:23經濟日報 記者江睿智／台北報導

環保署日前已發布修正環評認定標準，決定將石綿工業，以及設立於園區外的石油化學中間原料、塑膠、橡膠製造、人纖、紡織染整、電鍍及陽極處理與皮革等工業由附表二移至附表一，意味上述業者若在既有廠區產能增加10%或新設生產線，都要做環評。

環保署此舉，等於表態認定上述工業為汙染性工業，對環境影響大，加嚴應實施環評標準。

為避免業者反彈，環保署也明訂，今年4月12日之前已取得目的事業主管機關許可或已向目的事業主管機關申請許可之工廠，仍可維持附表二的標準。

官員解釋，列在附表二的工業，應實施環評標準較寬鬆一點，附表一則是較嚴格，不只是興建要做環評，屬附表一的工業，只要是增加生產線或擴增產能10%以上，都要做環評。舉例來說，若是附表二工業，在既有面積內擴增產能或新設生產線，不必做環評；若屬附表一工業，在既有面積內擴增產能10%以上或新設生產線，都要做環評。

歷經一年餘討論，環保署已於今年4月中旬發布修正並實施「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」（即界定那種類型、那些區位開發行為應做環評）。根據新認定標準，石綿工業，以及位在園區位外的石油化學中間原料、塑膠、橡膠製造、人纖、紡織染整、電鍍及陽極處理與皮革等工業由附表二移至附表一，適用較嚴格標準。

環評環保

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