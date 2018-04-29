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礦權展延環評 油氣可豁免

2018-04-29 01:23經濟日報 記者江睿智／台北報導

環保署日前已發布修正應實施環評認定標準，加嚴礦業權開發應實施環評規定，並新增礦權申請展限應環評，但石油礦及天然氣礦申請展限可享有不必做環評之例外。

環保署2017年4月曾第一次公告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」（即界定那些類型、那些區位開發行為應做環評），即已新增礦權申請展限應環評之規定，當時環保署對於礦權展延須環評立場十分堅定；後因各界意見陸續反映，環保署在今年4月發布修正並實施，有進一步相關修正，算是有所調整。

依環保署日前發布實施「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，新增已核定礦業用地之礦業權申請展限，與新申請核定礦業用地或擴大核定礦業用地標準一致，位於環境敏感區位或達一定規模以上，應做環評。

不過，有兩種情況可以例外，一是石油礦及天然氣礦申請展限可有不必做環評。二是，礦業權申請展限，礦業權到期日前十年內原礦業用地經環評審查通過者，免實施環評。

官員表示，「礦業用地」及「礦權展限」因分屬兩道不同程序，業者皆須向經濟部申請，其中「礦業用地」申請還須經過環評審查通過；現在新修正應實施環評認定標準，亦明訂礦權展限也要環評。

環保署表示，考量有業者可能在礦業權到期前不久才申請核定礦業用地並經環境影響評估審查通過，為避免短時間內重複實施環評，造成擾民而無實益，因此環保署也同意，礦業權到期日前十年內原礦業用地經環評審查通過者，免實施環評。

石油礦及天然氣礦申請展限亦可不必做環評。官員解釋主要是中油反映，石油礦及天然氣礦之探採、鑽井過程僅需數月，且施工範圍有限，與大理石礦石原料要開山採礦作業方式差異甚大，因此排除石油礦及天然氣礦之礦業展延應實施環評。

石油及天然氣礦在未達生產階段的探勘鑽井，目的是確認油氣潛力構造或蘊藏量，單口井作業需求僅需一至二個月，實際鑽鑿於海床面積小於一平方公尺，作業範圍甚小，且作業不能停下來，因此環保署同意可免環評。

環保署強調，礦屬國有，其開發也會造成地形地貌、生態等國土資源重大變化，礦業法核准礦業權展限可長達20年之久，期間環境已多有變遷，因此明定礦業權申請展限，應實施環境影響評估。

環保署發布修正應實施環評認定標準 圖／經濟日報提供
環保署發布修正應實施環評認定標準 圖／經濟日報提供
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環評礦業法環保

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