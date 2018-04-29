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離岸風電遴選結果 周一放榜

2018-04-29 01:23經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

「離岸風力發電規劃場址遴選」結果將在明天公布。 本報系資料庫
「離岸風力發電規劃場址遴選」結果將在明天公布。 本報系資料庫
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決定離岸風場開發商未來20年現金流量的關鍵時刻即將到來，經濟部長沈榮津明（30）日公布「離岸風力發電規劃場址遴選」結果，同時公布第一波0.5GW（10億瓦）免國產化風場的遴選結果，以及第二波3GW要國產化的遴選結果。

政府2020年離岸風電裝置容量目標為520MW，除了台電（離岸風電一期計畫，110MW）與上緯（海洋，128MW）兩座示範風場外，剩下就要從已通過環評的九家（18案）業者中衝刺；為保證2020年的目標達成，故規劃0.5GW（500MW）業者免負國產化任務搶灘。

經濟日報提供
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官員表示，第一波0.5GW的業者，因不用負責國產化任務，所以要求2020年前要併網；但相對的，為保證如期併網，每MW將付400萬的保證金，一旦違約，罰款會比較高。第二波3GW因肩負國產化任務，每MW的保證金降為200萬。

業內人士分析，第一波與第二波日後政府躉購價格是相同的，若採固定20年費率是每度5.8498元；若採階梯式費率，前十年為每度7.1177元，後十年為每度3.5685元。

雖然搶第一波2020年併聯的躉購價格沒有比較好，也有急迫的時間壓力，但早一天發電就早一天有現金流入，也不用擔負國產化承諾，很多風險與成本會降下來，仍有不少業者積極爭取。

傾向選擇第二波於2021年到2025年併聯發電者，通常是在「國產化」目標上已著力很深的業者，就沒必要搶時間在三年內併網，也不用付更高額的保證金。

據業界推估，有意搶第一波免國產化業者包括達德、亞泥的竹風、上緯的海能風場，這些業者，有些已有示範風場併聯發電的經驗了，或著長期了解該區地型，故料在第一波併聯的額度中，將出現1.8GW的容量爭搶0.5GW配額的局面。

本案將由經濟部政務次長龔明鑫擔任召集人，依離岸風電遴選委員會辦法，由19-27名專家學者組成。

最終併網量 要跟台電確認

【記者高詩琴／台北報導】經濟部離岸風電遴選競爭激烈，除經濟部要求的國產化與國內金融關聯性，併網點也是一大考量。能源局表示，雖然兩場遴選序位已出爐，但裝置容量還未確定，還要跟台電確認併網量。

能源局官員表示，雖然2020年、2021年至2025年兩次會議遴選序位已經排出，但還要再跟台電確認併網容量，才能確認最後核配容量。官員表示，「我們不希望說併網容量全部給離岸風電，引發等候併網許久的光電業者反彈」，因此要先確認併網容量。台電表示，已為2020到2025年之間預計併網的離岸風電，留了併網點與併網容量。

離岸風電5G

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