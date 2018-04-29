親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

更新／桃園平鎮PCB廠大火 7消防員受困救出3名 2員工失聯

開發商拚風電 還要看併網量

2018-04-29 00:09聯合報 記者高詩琴／台北報導

經濟部離岸風電遴選競爭激烈。 圖／聯合報系資料照片
經濟部離岸風電遴選競爭激烈。 圖／聯合報系資料照片
分享

經濟部離岸風電遴選競爭激烈，除了經濟部要求的國產化與國內金融關聯性，併網點也是一大考量。能源局表示，雖然兩場遴選的序位已經出爐，但裝置容量還未確定，因為還要跟台電確認併網量可不可行。

能源局官員表示，雖然一○九年、一一○年至一一四年兩次會議的遴選序位已經排出，但是還要再跟台電確認併網容量，才能確認最後的核配容量。官員表示，「我們不希望說併網容量全部給離岸風電，引發等候併網許久的光電業者反彈」，因此要先確認併網容量。

台電低調表示，已為二○二○到二○二五年之間預計併網的離岸風電，留了併網點與併網容量。舉例來說，苗栗縣的營盤併網點，就預留了五百一十ＭＷ的併網容量。不過，各風場能拿到的核配容量，最後由能源局決定。

根據台電公告，目前離岸風電可併網點分散在新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及雲林縣，既設電網併網容量達到三千五百一十MW。二○二一年起，還會逐漸新增電網、增加可併網容量。到二○二五年底，全台可併網容量共有一萬六百五十MW。

開發商表示，在遴選作業前，開發商已經取得台電的併網意見審查書，送申請書到能源局前，其實也跟能源局確認過各地點的可併網量，若業者預計開發將多於可併網量，能源局還會提醒要修改。「因此其實有點奇怪，不過最終結果仍等能源局公告」。

台電離岸風電經濟部光電

相關新聞

離岸風電遴選 序位已確定 30日揭曉

2018-04-28 23:53

國富毛額30日公布 可望成長

2018-04-29 01:28

石綿業增產10％以上 即須審查

2018-04-29 01:23

礦權展延環評 油氣可豁免

2018-04-29 01:23

離岸風電遴選結果 周一放榜

2018-04-29 01:23

南韓祭PET反傾銷／國貿局：關注後續影響

2018-04-28 01:40

南韓祭PET反傾銷／南亞新纖：營運衝擊有限

2018-04-28 01:40

經部下令 出貨中興須先送審

2018-04-28 01:40

5+2產業之旅啟動 總統：讓台灣經濟「轉大人」

2018-04-28 01:26

台韓人均所得差距 加速擴大

2018-04-28 01:26

南韓對我PET課反傾銷稅 國貿局：一業者受影響

2018-04-28 00:21

3月景氣燈號 驚險守住綠燈

2018-04-27 23:59

首季GDP上修至3.04％ 近三年同季新高

2018-04-27 23:54

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

我PET薄膜 韓課反傾銷稅

2018-04-28 01:40

3月景氣 驚險守住綠燈

2018-04-28 01:26

超預期 首季GDP成長突破3％

2018-04-28 01:26

「五加二產業創新」 蔡總統：讓台灣經濟「轉大人」

2018-04-27 23:52

經濟部將大陸中興公司列為出口管制對象

2018-04-27 23:18
看更多

熱門文章

3％回饋「繳稅神卡」今年缺席 刷卡繳稅靠5大利多撐盤

2018-04-28 06:18

林百里預測AI遠景 10年後一週上班3天

2018-04-28 21:32

鴻海威州面板園區動工 創造1.3萬就業機會

2018-04-28 12:51

美元轉強 買美元定存可賺匯差與利差

2018-04-28 15:56

廣大車主注意 5月起在代檢場驗車 可選電子式保險證

2018-04-28 21:30

廣達林百里瞄準AI夢 接班人要比他聰明

2018-04-28 21:18

林百里：創新是永遠的硬道理

2018-04-28 21:39

空白強車保險證放通路 產險公司每15天須派人清證

2018-04-28 21:32

盜版問題遭美點名 智財局：法律與查緝面完備

2018-04-28 13:37

環保大廠可寧衛攜手蘇伊士集團 提昇廢棄物處理水平

2018-04-28 13:47

網拍族注意 網拍所得也須報稅

2018-04-28 12:50

遭疑巧立名目收費 台電：學校用電已有放寬彈性

2018-04-28 18:52

規範10萬長租車市場 保險局再祭15％偏離率指標

2018-04-28 21:32

企業5月申報營所稅 常見6項違章疏失

2018-04-28 18:54

展騰投資集團與康林、超湛簽約 輔導澳洲上市

2018-04-28 14:14

陸企中興列出口管制 投顧：衝擊台廠有限

2018-04-28 19:48

新北市首座鑽石級綠建築 旺洲極品、逸品公開

2018-04-28 11:46

唐鳳：微軟允與台灣共推MR硬體標準

2018-04-28 10:03

廣達30歲 林百里：邁向AI界的台積電

2018-04-29 00:05

陸媒質疑補刀 聯發科澄清：已申請出貨中興

2018-04-29 01:13

林百里：廣達要當AI界台積電

2018-04-29 01:13

離岸風電遴選結果 周一放榜

2018-04-29 01:23

經部：聯發科不涉軍武 就放行出貨中興

2018-04-29 01:13

昇恆昌做公益 宣導愛護動物

2018-04-28 17:27

匯市最前線／台幣本周走勢偏貶

2018-04-29 01:05

感性林百里vs.理性梁次震

2018-04-29 01:12

斷貨中興？聯發科：正積極申請出口許可

2018-04-29 00:51

女性生育率 拚增至1.4人

2018-04-29 00:04

員工薪資 土銀爭取調漲

2018-04-29 01:21

土銀活化資產 擬異業結盟

2018-04-29 01:21

解決低薪問題 看看南韓經驗

2018-04-29 01:19

字母公司總裁示警：AI帶來社會問題

2018-04-28 23:53

麥當勞徵才 開2,200職缺

2018-04-29 01:20

解決人口政策困境 政府將端「雞尾酒療法」

2018-04-29 00:04

石綿業增產10％以上 即須審查

2018-04-29 01:23

離岸風電遴選 序位已確定 30日揭曉

2018-04-28 23:53

國富毛額30日公布 可望成長

2018-04-29 01:28

人口老化 每七人有一老人

2018-04-29 00:04

強制車險 下月試辦電子保險證

2018-04-29 00:13

礦權展延環評 油氣可豁免

2018-04-29 01:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top