開發商拚風電 還要看併網量

2018-04-29 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



經濟部離岸風電遴選競爭激烈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部離岸風電遴選競爭激烈，除了經濟部要求的國產化與國內金融關聯性，併網點也是一大考量。能源局表示，雖然兩場遴選的序位已經出爐，但裝置容量還未確定，因為還要跟台電確認併網量可不可行。

能源局官員表示，雖然一○九年、一一○年至一一四年兩次會議的遴選序位已經排出，但是還要再跟台電確認併網容量，才能確認最後的核配容量。官員表示，「我們不希望說併網容量全部給離岸風電，引發等候併網許久的光電業者反彈」，因此要先確認併網容量。

台電低調表示，已為二○二○到二○二五年之間預計併網的離岸風電，留了併網點與併網容量。舉例來說，苗栗縣的營盤併網點，就預留了五百一十ＭＷ的併網容量。不過，各風場能拿到的核配容量，最後由能源局決定。

根據台電公告，目前離岸風電可併網點分散在新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及雲林縣，既設電網併網容量達到三千五百一十MW。二○二一年起，還會逐漸新增電網、增加可併網容量。到二○二五年底，全台可併網容量共有一萬六百五十MW。

開發商表示，在遴選作業前，開發商已經取得台電的併網意見審查書，送申請書到能源局前，其實也跟能源局確認過各地點的可併網量，若業者預計開發將多於可併網量，能源局還會提醒要修改。「因此其實有點奇怪，不過最終結果仍等能源局公告」。