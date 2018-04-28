離岸風電遴選 序位已確定 30日揭曉

2018-04-28 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



經濟部昨天繼續舉行離岸風電遴選會議，明天宣布結果。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部昨天繼續舉行離岸風電遴選會議，就一百一十年至一一四年完工併聯的風場案來遴選，共有九件風場完成報告。經濟部表示，昨天委員們已經打完分數，序位已確定，最終遴選結果將於明天（卅日）舉行記者會宣布。

四月廿日登場的首場離岸風電遴選會議，是針對一○九年完工併聯來遴選，雖只有三家開發商參加遴選、裝置容量目前僅有○點五GW，但氣氛慎重低調。

上周登場的離岸風電遴選會議，則是針對一百一十年至一一四年完工併聯的遴選會議，裝置容量目標達到三點五GW，可說是這次離岸風電遴選的「主戰場」。共有十七件風場案角逐，競爭激烈。繼前天第一場會議後，經濟部昨天繼續舉行離岸風電遴選會議。

昨天報告的開發商共有沃旭能源、中鋼、達德能源（WPD）、力麗集團與上緯新能源及麥格理，共有九件案件完成報告，一直到傍晚六點半結束。

能源局官員表示，昨天傍晚結束遴選作業，「委員們的分數都打完了，序位也都會排出來」，目前前三名已確定是哪些開發商。

根據離岸風力發電規畫場址容量分配作業要點，第一序位的開發商申請案累計核配容量以三GW的百分之四十為上限，也就是一點二GW。第二序位以百分之三十為上限，也就是○點九GW。第三序位以百分之廿為上限，也就是○點六GW。其餘開發商以百分之十為上限。