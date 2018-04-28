陸企中興列出口管制 投顧：衝擊台廠有限

2018-04-28 19:48 中央社 台北28日電



經濟部將陸企中興列為出口管制對象，將影響台灣供應鏈出貨，但投顧認為，國內手機與網通供應鏈供應中興比重較少，預期整體衝擊程度有限。

經濟部國際貿易局昨天發布新聞稿表示，已將中國大陸電信商中興通訊及中興康訊兩家公司列入台灣戰略性高科技貨品出口管制對象，並請公會轉知會員注意，台商貨品出口至該兩公司前，都必須先取得戰略性高科技貨品輸出許可證，再向海關報運出口。

中興通訊產品包括通訊基地台及手機兩大區塊，近年在5G與手機業務展現積極擴張版圖的野心，市場憂心，美國封殺中興，加上經濟部也將中興列為出口管制對象，恐對台灣網通與手機供應鏈造成影響。

聯發科今天說明，依經濟部要求，目前正積極準備相關文件，申請中興通訊貨品出口許可證，以期儘速獲得貨品出口許可證後，依法繼續順利出貨。

統一投顧董事長黎方國今天接受中央社記者訪問時表示，經濟部將中興列為出口管制對象，一定會對廠商出貨程序有所影響，不過中興對台廠占比相對較低，衝擊程度有限，市場比較擔憂如果制裁行動擴大到華為，甚至大陸「冤冤相報」反制蘋果iPhone，就會對台廠產生較大的衝擊。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則表示，台灣通訊廠商多扮演下游零件供應商角色，客戶大部分以歐美品牌廠占比較高，與中興、華為、聯想等廠商關聯性相對較低。如果後續這些中國企業陸續被封殺，市場整體需求還是存在，只是配比問題，嚴格而言，對台廠影響應不大，除非單一個別公司對這幾家廠商的供應比重相對高。

針對台灣光通訊族群聯亞及聯鈞，本土投顧認為，中國大陸電信設備商優先採用當地供應鏈產品，台灣供應鏈自2016下半年開始去化產能與尋找新興光通訊產品的應用。

投顧指出，聯亞目前營收主要來自於矽光計畫產品，客戶對象以北美資料中心為主，應用在電信設備的發射端光通訊產品營收比例已降至整體營收2成；聯鈞自去年起即積極開發光資訊相關應用，光通訊產品占營收比重今年第1季已降至3成以下，且光通訊產品客戶並非僅有中興通訊，仍有其他陸系客戶，受衝擊程度有限。