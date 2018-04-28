南韓祭PET反傾銷／國貿局：關注後續影響

2018-04-28 01:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高詩琴 ／台北報導



南韓企劃財政部宣布，對來自台灣、泰國、阿拉伯聯合大公國進口的PET薄膜課徵反傾銷稅，為期三年。經濟部國貿局昨（27）日表示，台灣有業者會受影響，將持續關注產業影響。

國貿局指出，我國去年被課徵的臨時反傾銷稅約5.23%，終判稅率比較高。

官員說，南韓課徵反傾銷稅，對我國產業勢必會造成衝擊，將持續關注後續影響，並給予業者協助。

事實上，日本日前也對中國大陸生產的PET徵反傾銷關稅，當時我國業者視為利多，認為會造成「轉單效應」。