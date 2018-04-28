南韓祭PET反傾銷／南亞新纖：營運衝擊有限

2018-04-28 01:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



韓國對台灣輸入的PET薄膜祭出反傾銷，國內相關廠商南亞、新纖都有部分產品外銷韓國，但業者強調產品占營運比重不大，外銷韓國比例也低，衝擊很有限，未來也會積極分散市場因應。

新纖則是由旗下新科光電生產銷售PET薄膜，強調韓國非主要銷售市場，但占輸出一定比例。不過，公司也考量到未來市場步入淡季時，仍會衝擊客戶下單，目前已積極進行分散市場規畫，爭取韓國以外的市場。

南亞表示，旗下PET薄膜是以輸出日本為主，由於南韓是競爭對手，對該地出口比例原就相當低。