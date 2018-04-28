我PET薄膜 韓課反傾銷稅

2018-04-28 01:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



南韓企劃財政部已決定對來自台灣、泰國、阿拉伯聯合大公國進口的PET薄膜課徵反傾銷稅，為期三年。

據韓聯社報導，企劃財政部26日裁定，自4月30日起，將對來自台灣、泰國和阿聯進口的PET薄膜課徵反傾銷稅，反傾銷稅率在3.67%至60.95%。

今年1月，南韓產業通商資源部貿易委員會（KTC）最終判定自台灣在內三地進口的PET薄膜造成實質損害，建議對台廠課徵8.68%的反傾銷稅，如新科光電（Shinkon）等。另建議對泰國課徵稅率為3.67%至3.71%，對阿聯業者建議課徵稅率最高，為7.98%至60.95%。泰國A J Plast、Polyplex，阿聯Flex Midd East FZE、JBF RAK等公司為相關廠商。

韓聯社報導，南韓企劃財政部已於去年11月1日起，對三地產製的PET薄膜課徵徵收3.92%至51.86%的臨時反傾銷稅。其中，對台灣產品適用的稅率為5.23%。

外國製造商主張，韓國的PET薄膜已經失去價格競爭力，如今再提高自外國進口的關稅，只會給消費者造成更大的負擔。PET薄膜主要用於包裝材料和液晶顯示面板（LCD）材料上。