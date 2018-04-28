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經部下令 出貨中興須先送審

2018-04-28 01:40經濟日報 記者謝佳雯江睿智／台北報導

外電報導指出，聯發科執行長蔡力行表示政府要求聯發科停止向中興通訊出售晶片。 路透
外電報導指出，聯發科執行長蔡力行表示政府要求聯發科停止向中興通訊出售晶片。 路透
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外電報導指出，聯發科執行長蔡力行表示政府要求聯發科停止向中興通訊出售晶片。聯發科昨（27）日表示，是應政府要求將產品送審，只要政府放行，就可以出貨給中興，並不是聯發科直接參與制裁行動。

聯發科強調，一切依政府規定辦理，審查通過就可以出售零組件給中興，並非參與制裁行動。

美國日前宣布，禁止美國公司銷售設備給中興等二家公司。經濟部貿易局日前發函請相關公會轉知業者注意，經濟部已將中興等二公司列入我國戰略性高科技貨品出口管制對象，包括中興通訊設備公司和中興康訊公司。

貿易局表示，凡我商出口貨品至該二公司，均須事先取得戰略性高科技貨品輸出許可證後，再向海關報運出口。相關申請案件審核，如未涉及核子、生物、化學等軍事武器發展之用，貿易局等發證單位於三至五個工作日內發證，倘有疑慮則將協請相關單位審查，於十至15個工作日內發證。

美國於107年4月15日發布，中興等二家公司並沒有遵守先前與美國政府認罪協商，妥適處分先前違反輸出美國貨品至伊朗及北韓之作為，故自107年4月15日起至114年3月13日止，該二公司不得自美國出口任何商品、軟體或科技，任何其他個人或組織亦不得為該公司進行出口；美國國內及海外之企業亦不得與中興公司有任何交易。

為確保我高科技業者出口權益，因此貿易局於107年4月23日函請相關公會轉知會員注意，經濟部已將該二公司列入我國戰略性高科技貨品出口管制對象。

美國商務部上周對中國大陸通訊設備廠發出長達七年的出口管制禁令，要求所有美商不得出售零組件給中興。

當時業界就表示，各零組件廠對中興全面暫停供貨，並將產品的軟、硬體送請政府審查，內部不得含有被美國禁止輸出的技術，業者為避免觸及禁運條款，而被列入黑名單，也都自行檢查。

以聯發科為例，聯發科的手機晶片對美商高通（Qualcomm）具備替代效應，但聯發科的手機核心授權也有部分來自美商，可能在管制之列，同樣無法對中興出貨。法人認為，短期內，中興的網通和手機市場將被其他競爭對手取代，不過對零組件供應商來說，影響不大。

經濟日報提供
經濟日報提供
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聯發科經濟部

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