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經濟部將大陸中興公司列為出口管制對象

2018-04-27 23:18聯合報 記者賴昭穎╱即時報導

經濟部今晚指出，為確保我高科技業者出口權益，經濟部貿易局於4月23日函請相關公會轉知會員注意，經濟部已將大陸的中興通訊及中興康訊等2家公司列入我國戰略性高科技貨品出口管制對象。凡我商出口貨品至該2公司，均須事先取得戰略性高科技貨品輸出許可證後，再向海關報運出口。相關申請案件審核，如未涉及核子、生物、化學等軍事武器發展之用，貿易局等發證單位於3至5工作日內發證，倘有疑慮則將協請相關單位審查，於10至15工作日內發證。

經濟部表示，美國於4月15日發布，中興等2家公司並沒有遵守先前與美國政府認罪協商，妥適處分先前違反輸出美國貨品至伊朗及北韓之作為，自4月15日起至114年3月13日止，這2家公司不得自美國出口任何商品、軟體或科技，任何其他個人或組織也不得為該公司進行出口；美國國內及海外的企業也不得與中興公司有任何交易。

官員說，我國為配合國際合作及協定，及引進高科技產品之需要，自84年起實施戰略性高科技貨品出口管制制度，每年對國內高科技貨品業者舉辦4至6場宣導會，協助廠商建立企業內部出口管控制度，讓業者充分瞭解高科技貨品出口管制規定，避免廠商違反我國及國際規定。

經濟部今晚宣布指出，已將大陸的中興通訊及中興康訊等2家公司列入我國戰略性高科技貨...
經濟部今晚宣布指出，已將大陸的中興通訊及中興康訊等2家公司列入我國戰略性高科技貨品出口管制對象。（路透）
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