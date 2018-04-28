3月景氣 驚險守住綠燈

2018-04-28 01:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



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國發會昨（27）日發布3月景氣對策信號，綜合判斷分數為23分，較上個月減少一分，驚險守住綠燈。儘管領先指標下跌，但同時指標持續上升、增幅擴大，顯示當前國內經濟仍是溫和成長，但仍需關注全球不穩定因素。