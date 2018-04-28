超預期 首季GDP成長突破3％

2018-04-28 01:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



主計總處昨（27）日公布今年第1季實質GDP概估成長率為3.04%，較前次（2月）預測的2.77%增加0.27個百分點，創近三年同季新高。 報系資料照 分享 facebook

出口和民間消費表現不錯，首季經濟情勢優於預期。主計總處昨（27）日公布今年第1季實質GDP概估成長率為3.04%，較前次（2月）預測的2.77%增加0.27個百分點，創近三年同季新高。

也因為數據優於預期，全年GDP成長率有望上修至2.48%，較2月預測多了0.06個百分點。

受惠於全球景氣復甦，我國今年首季輸出實質成長6.03%，民間消費成長3.02%，雙雙優於預期，因此首季經濟成長率概估達3.04%；經季節調整後，較去年第4季成長0.33%，折算年率為1.32%。

主計總處官員說明，第1季薪資穩健增長，1至2月平均總薪資較去年同期增加5.04%，台股加權指數也上漲13.16%，財富效果帶動手機、汽車熱銷，整體零售業、餐飲業的營業額各增加4.74%、4.17%，國人出國人次也成長7.62%，內需表現優於預期。

而半導體市況暢旺及機械需求熱絡，第1季按美元計價商品出口增10.62％（以新台幣計價增4.03％），各主要出口品項多呈增勢，其中占比最高的電子零組件續增9.99％，其餘包括基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品與運輸工具等，亦呈兩位數增長。

但另一方面，台灣首季國內投資表現欠佳，概估資本形成為實質負成長1.70%，遠低於2月原先預期成長2.15%，相差近4個百分點。主要因為國內半導體主要廠商資本支出減緩，第1季新台幣計價資本設備進口減6.15％。