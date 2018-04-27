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「五加二產業創新」 蔡總統：讓台灣經濟「轉大人」

2018-04-27 23:52聯合報 記者林河名／高雄報導

蔡英文總統（右）昨天啟動產業創新之旅，蔡英文說我們拚經濟不一樣 ，讓台灣經濟「轉...
蔡英文總統（右）昨天啟動產業創新之旅，蔡英文說我們拚經濟不一樣 ，讓台灣經濟「轉大人」。記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統就任將滿兩年，昨天啟動「五加二產業創新」系列行程。總統表示，所有政府都說要「拚經濟」，「但我們拚經濟的方式是不一樣的」，過去多是政府輔導領頭產業，「五加二」則是透過系統整合既有及新增的產業創新，帶動整體產業及經濟結構轉型，讓台灣經濟真正能夠「轉大人」。

蔡總統昨天行程是「國防產業之旅」，上午前往台南參訪亞洲航空公司，下午到高雄參訪晟田科技公司及漢翔公司。她強調，「國機國造」政策不會改變，也務必完成任務；產業創新更要打「國際盃」，爭取更多更大的國際市場，「我們不僅要造自己的飛機，要修自己的飛機；不僅會修自己的飛機，別人的飛機也會修」。

蔡英文總統（右）啟動「5+2產業創新」系列行程。記者林河名／攝影
蔡英文總統（右）啟動「5+2產業創新」系列行程。記者林河名／攝影
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總統推崇亞航在董事長盧天麟帶領下，接下許多維修訂單，營業額翻倍成長，還成功上市上櫃，創造更多就業機會，「這兩年來，亞航增聘兩百多位新進人員」。

參訪漢翔時，總統說，漢翔過去一段時間增加七百多位工程師，將來還有增加更多工程師的空間；在產業政策明確下，企業有努力的目標，國家積極解決廠商的問題，讓產業發展有很好基礎。

蔡總統今天將參加「海洋委員會」成立儀式，包括行政院長賴清德、新任總統府秘書長陳菊都將出席，「英德菊」鐵三角也將首度同台。總統說，把海洋委員會設在高雄，代表對海洋的重視，也有希望「南北發展平衡」的用意。

「五加二產業創新」，包括綠能科技、亞洲矽谷、國防產業、智慧機械、生技醫藥、循環經濟及新農業。府方透露，目前已規畫五場產業創新系列行程，將陸續登場。

亞航矽谷陳菊

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