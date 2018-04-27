首季GDP上修至3.04％ 近三年同季新高

2018-04-27 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林彥呈 ／台北報導



主計總處昨表示，在民間消費成長等因素帶動下，今年首季經濟成長率預估為百分之三點○四，近三年同季新高。圖為台北逛街人潮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 分享 facebook 主計總處昨天公布最新經濟預測，今年第一季經濟成長率（GDP）概估為百分之三點○四，較前次（二月）預測的百分之二點七七增加零點二七個百分點，創近三年同季新高。也因為數據優於預期，全年GDP有望上修至百分之二點四八，較二月預測上修零點零六個百分點。

受惠於全球景氣復甦，我國今年首季商品及服務輸出實質成長百分之六點○三，民間消費成長百分之三點○二，雙雙優於預期，因此首季經濟成長率概估達百分之三點○四。

若與亞洲其他地區相比，台灣第一季經濟成長率高於南韓的百分之二點八，遜於新加坡的百分之四點三。香港則尚未公布第一季相關數據。

但另一方面，台灣首季國內投資表現欠佳，概估資本形成為實質負成長，年增率負百分之一點七，遠低於二月原先預期成長百分之二點一五，相差近四個百分點。

主計總處專門委員黃偉傑指出，單從第一季的表現來看，確實優於二月的預測，目前經濟表現穩定成長。然而，現今和二月發布預測的時空背景大不同，中、美兩國都是我國重要貿易夥伴，倘若雙方果真「開戰」，的確會有很大影響，但是影響規模目前還沒辦法評估。

黃偉傑說，接下來第二、三、四季的經濟成長率若能維持二月時的預測，則全年經濟成長率可望上修至百分之二點四八，但國際間不確定因素太多，仍需密切關注情勢發展。關於全年經濟成長率最新預測數值，需待下個月國民所得統計評審會才見分曉。

主計總處官員表示，第一季薪資穩健增長，一至二月平均總薪資較去年同期增加了百分之五點○四，台股加權指數也上漲百分之十三點一六，財富效果帶動手機、汽車熱銷，整體零售業、餐飲業的營業額成長，國人出國人次也成長百分之七點六二，內需表現優於預期。