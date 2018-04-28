南韓對我PET課反傾銷稅 國貿局：一業者受影響

南韓企劃財政部宣布，對來自台灣、泰國等國進口的PET薄膜課徵反傾銷稅，為期三年；圖為南韓釜山港。路透 分享 facebook

南韓企劃財政部昨天宣布，已決定對來自台灣、泰國、阿拉伯聯合大公國進口的PET薄膜課徵反傾銷稅，為期三年。經濟部國貿局表示，台灣有一家業者會受影響，將持續關注產業影響。

國貿局指出，我國去年被課徵的臨時反傾銷稅約百分之五點二三，終判稅率為百分之八點六八。同樣被課徵的有泰國與阿拉伯聯合大公國。泰國業者被判的反傾銷稅率比較低，最高只有百分之三點七一。阿拉伯聯合大公國業者被判的反傾銷稅率則較高，最高到百分之六十點九五。

官員說，南韓課徵反傾銷稅，對我國產業勢必會造成衝擊，將持續關注後續影響，並給予業者協助。

日本日前也對中國大陸生產的PET徵反傾銷關稅，當時我國業者視為利多，認為會造成「轉單效應」。我國塑橡膠產品三月外銷訂單表現也的確亮眼。這次南韓政府對我國產PET薄膜開刀，後續效應值得關注。

今年一月，南韓產業通商資源部貿易委員會（KTC）最終判定自台灣在內三地進口的PET薄膜造成實質損害，建議對台廠課徵百分之八點六八的反傾銷稅。

台灣為南韓PET薄膜第四大進口國，南韓二○一五年至二○一七年自台灣進口PET薄膜金額，分別為一千六百九十五萬美元、一千八百四十四萬美元、兩千一百七十一萬美元；占南韓市場比重為百分之四點二二、百分之四點三八、百分之四點六二。