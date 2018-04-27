離岸風電「主戰場」遴選今登場 共8件完成報告

2018-04-27 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部今天舉行第二場離岸風電遴選會議，就110年至114年完工併聯的風場案來遴選。今天共有八件風場開發案完成報告，明天預計會有九件開發案報告，明天傍晚將結束遴選作業。最終遴選結果，經濟部下週一（30日）將舉行記者會對外宣布。

上週五登場的首場離岸風電遴選會議，是針對109年完工併聯來遴選，雖只有三家開發商參加遴選、裝置容量目前僅有0.5ＧＷ，氣氛慎重低調。

不過，因為經濟部至今還沒有公佈109年遴選結果，除了上緯確定海能案只參加109年遴選外，其他開發商只能在不知道首場遴選結果的情況下，再度參加110到114年的遴選會議。

今天是110年至114年完工併聯的遴選會議，裝置容量目標達3.5ＧＷ，可說是這次離岸風電遴選的「主戰場」。共有十七件風場案角逐，競爭激烈。

今天風場開發商分批到達經濟部，依造抽籤順序來簡報。第一家簡報的是北陸電力（NPI）及玉山能源，共報告海龍二號、三號兩件開發案，第二家是哥本哈根基礎建設基金（CIP），報告西島、彰芳兩件開發案。亞洲水泥與台電分別為第三家與第四家報告的開發商。沃旭能源（Orsted）今天是最後一家報告的開發商，報告到第二案，明天會繼續報告。

能源局表示，今天共報告了八件風場案，明天預計還會有九件風場案，約傍晚可以完成遴選作業。明天報告的開發商包括沃旭能源、中鋼、達德能源（WPD）、力麗集團與上緯新能源及麥格理。

能源局指出，雖然明天就會確定序位，但能源局還要再跟台電確認併網點與可併網容量，因此周一才能對外公布結果。