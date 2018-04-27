親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

離岸風電「主戰場」遴選今登場 共8件完成報告

2018-04-27 21:00聯合報 記者高詩琴╱即時報導

經濟部今天舉行第二場離岸風電遴選會議，就110年至114年完工併聯的風場案來遴選。今天共有八件風場開發案完成報告，明天預計會有九件開發案報告，明天傍晚將結束遴選作業。最終遴選結果，經濟部下週一（30日）將舉行記者會對外宣布。

上週五登場的首場離岸風電遴選會議，是針對109年完工併聯來遴選，雖只有三家開發商參加遴選、裝置容量目前僅有0.5ＧＷ，氣氛慎重低調。

不過，因為經濟部至今還沒有公佈109年遴選結果，除了上緯確定海能案只參加109年遴選外，其他開發商只能在不知道首場遴選結果的情況下，再度參加110到114年的遴選會議。

今天是110年至114年完工併聯的遴選會議，裝置容量目標達3.5ＧＷ，可說是這次離岸風電遴選的「主戰場」。共有十七件風場案角逐，競爭激烈。

今天風場開發商分批到達經濟部，依造抽籤順序來簡報。第一家簡報的是北陸電力（NPI）及玉山能源，共報告海龍二號、三號兩件開發案，第二家是哥本哈根基礎建設基金（CIP），報告西島、彰芳兩件開發案。亞洲水泥與台電分別為第三家與第四家報告的開發商。沃旭能源（Orsted）今天是最後一家報告的開發商，報告到第二案，明天會繼續報告。

能源局表示，今天共報告了八件風場案，明天預計還會有九件風場案，約傍晚可以完成遴選作業。明天報告的開發商包括沃旭能源、中鋼、達德能源（WPD）、力麗集團與上緯新能源及麥格理。

能源局指出，雖然明天就會確定序位，但能源局還要再跟台電確認併網點與可併網容量，因此周一才能對外公布結果。

離岸風電經濟部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

南韓開刀 課我國PET薄膜反傾銷稅

2018-04-27 20:21

油電糖水10月大招考 新增餐旅、職業安全等類別

2018-04-27 20:20

油電糖水10月招考867人 台電招考650名最多

2018-04-27 19:57

證交稅條例修正案拚今晚公告 下周一生效

2018-04-27 18:57

台電人工智慧結合電力系統論壇 聚焦穩供、綠能與儲能

2018-04-27 16:48

3月景氣燈號 續亮綠燈

2018-04-27 16:23

地價飆漲、股市走高 2016年國富統計看增

2018-04-27 13:16

能源轉型公民面對面 明、後兩日召開

2018-04-27 12:02

CEO工安領導高峰會 勞動部長強調工安重要性

2018-04-27 11:45

台灣去年機械出口額256億美元 歷年新高

2018-04-27 11:22

過勞企業課刑責 勞團點名蔣萬安未連署

2018-04-27 11:10

六項指標皆下降！4月消費者信心全面動搖

2018-04-27 10:52

去年政府總收入增加 歲入歲出差短縮小逾千億元

2018-04-27 06:02

主計長籲各部會 別再設特種基金

2018-04-27 01:50

名家觀點／實價登錄2.0應結合實價課稅

2018-04-27 01:29

投資台灣事務所 近期掛牌

2018-04-27 01:09

財經觀點／次世代汽車革新 擺脫工匠思維

2018-04-26 23:16

大創違法申請專案進口 經濟部：已移送檢調

2018-04-26 19:20

環團質疑深澳空污 台電：採一流電廠機組

2018-04-26 18:36

核二2號機再轉案 原能會擬再審查確認安全無虞

2018-04-26 18:10

小金庫越裁越多？ 主計長：拜託各部會別再成立特種基金

2018-04-26 16:35

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

現場還原／李紀珠臨時動議請辭 新光大老慰留

2018-04-27 06:04

中鋼紀念品很文創…她們選的

2018-04-27 01:50

國巨停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53

華為遭美商務部調查 台系鏈焦慮

2018-04-27 01:21

金控雙雄股息 要發550億

2018-04-27 01:34

夏普派息了 鴻海6億入袋

2018-04-27 01:39

彭博：台積電計劃投資4,000億元擴大新竹廠區

2018-04-27 12:42

桃園機捷房市 這兩站交易量占一半

2018-04-27 09:26

台幣回貶前 存美元還有機會

2018-04-27 15:30

中鋼一件超搶手贈品 串連三公司利益

2018-04-27 01:50

淡海房價首季出現回升 仍在1字頭

2018-04-27 09:25

華為遭美調查／科技業震撼 急找對策

2018-04-27 01:24

CEO工安領導高峰會 勞動部長強調工安重要性

2018-04-27 11:45

半導體投資 今年上看900億

2018-04-27 01:08

4月27日起 可查所得及扣除額

2018-04-26 23:35

申報綜所稅 別犯四錯誤

2018-04-27 00:07

華為遭美調查 外媒：最糟恐撤出美國

2018-04-27 01:23

金融業股息配發總額 衝1,600億

2018-04-27 01:36

華為遭美盯上 法人：台廠更怕陸制裁iPhone

2018-04-27 13:06

台幣連五貶 跌破29.7元

2018-04-27 01:11

長榮航徵200地勤 今起報名

2018-04-27 00:32

地價飆漲、股市走高 2016年國富統計看增

2018-04-27 13:16

美查華為震撼彈！ 網通、零組件商皮皮剉

2018-04-27 00:28

差異化+高質化 友達衝出好成績

2018-04-27 01:16

星宇航空籌設許可到手 營運還要五階段審查關關過

2018-04-27 01:39

星宇航空宣布 公司一周內正式成立

2018-04-27 15:29

台灣「地王」林堉璘三子林鴻南：父親身體安好

2018-04-26 22:46

凱基銀人員議處 交開發金董事會決議

2018-04-27 00:15

名家觀點／實價登錄2.0應結合實價課稅

2018-04-27 01:29

壽險Q1匯損592億 高於預期

2018-04-27 01:12

監理沙盒起跑 14家業者探路

2018-04-27 01:00

綜所稅所得及扣除額 今起可查調

2018-04-27 11:24

過勞企業課刑責 勞團點名蔣萬安未連署

2018-04-27 11:10

iPhone X銷售差？ OLED螢幕需求趨緩

2018-04-27 00:36

六角餐食版圖擴張 王座年底拚興櫃

2018-04-27 09:25

超商涼麵漲價逾6% 統一超：升級革新

2018-04-26 23:06

投資台灣事務所 近期掛牌

2018-04-27 01:09

兆豐法遵改善 獲美肯定

2018-04-27 00:00

兩韓峰會韓元穩 台幣開貶走升

2018-04-27 12:20

光陽專利申請數 擠進十大

2018-04-27 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top