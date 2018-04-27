油電糖水10月招考867人 台電招考650名最多

2018-04-27 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部今天表示，台電、台糖、台水與中油四家國營企業為改善人力結構，將於今年統籌舉行所屬事業專科以上層級新進職員甄試，招考總名額暫定867名。招考名額最多的是台電，共招考650名。

經濟部表示，台糖、台電、台灣中油及台水等四家國營企業，將於今年10月28日舉行初試。目前各公司起薪每月約3萬5千元至3萬8千元之間。至於應考資格、報名方式、報名日期及其他事項，預定將於6月28日於網路公告簡章。

經濟部人事處表示，今年招考的都是職員，為「公務員兼具勞工」身份。招考名額暫定共有867名，招考名額最多的是台電，共招考650名。台糖招考120名次之，中油招考60名，台水招考37名。

招考類別共有28類，分別為企管123人、人資8人、財會31人、國貿7人、大眾傳播3人、資訊32人、統計資訊12人、文化資產5人、法務5人、政風13人、餐旅3人、地政14人、土地開發7人、土木44人、建築4人、水利4人、機械163人、電機273人、儀電33人、環工16人、職業安全衛生5人、畜牧獸醫9人、農業15人、化學11人、化工製程17人、地質4人、食品加工3人、物流運輸3人

經濟部表示，以上內容都是暫定，實際招考類別、名額及考試科目等，應以甄試簡章公告內容為準。