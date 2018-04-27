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【整理包】共同聲明：終止一切敵對行為 文金會8大重點一次看

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3月景氣燈號續亮綠燈 出口表現佳

2018-04-27 16:56中央社 台北27日電

國發會今天公布3月景氣對策信號，連續2個月維持代表穩定的綠燈，其中，出口表現佳，國發會表示，國內景氣溫和成長，但仍需注意全球經濟不穩定因素。

國發會今天公布3月景氣對策信號綜合判斷分數為23分，較2月的24分，減少1分，燈號續呈綠燈，領先指標雖下跌，但同時指標仍持續上升且增幅擴大，顯示國內景氣保持溫和成長。

9項構成項目中，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，增加1分；機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈；製造業銷售量指數由綠燈轉為黃藍燈，兩者分數各減少1分；其餘6項燈號不變。

領先指標不含趨勢指數為100.9，較2月下降0.17%，連續4個月下滑；同時指標不含趨勢指數為102.05，較2月上升0.12%，連續10個月上升。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，對外貿易好轉帶動海關出口值上升，目前來看，今年各機構對台灣整體經濟成長率預測呈現上修，對全球經濟也是審慎樂觀狀況。

吳明蕙指出，今年全球經濟成長及世界貿易量擴張，帶動台灣出口能量，不過，還是要觀察美中貿易戰升溫，金融市場波動及地緣政治風險等不確定因素。

吳明蕙說，內需方面，半導體領導廠商持續在國內擴大先進製程投資，加上政府積極改善投資環境，不少國際大廠將來台設研發據點，有效帶動內需投資擴增，且受惠景氣回溫，就業市場改善，可望推升民眾所得水準及消費力。今年整體景氣仍是溫和復甦，至於4月景氣燈號會不會維持連3個月綠燈，還需持續觀察。

景氣對策信號國發會吳明蕙
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