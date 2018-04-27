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台電人工智慧結合電力系統論壇 聚焦穩供、綠能與儲能

2018-04-27 16:48經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

人工智慧（AI）不只能在棋盤上跟人腦一較高下，現在更可能與電力系統結合，幫助電業智慧營運。台電公司27日上午舉辦「AI技術於電力系統營運之應用與挑戰論壇」，邀請學術與產業界人士，分享全球人工智慧在電力系統營運上的應用。

行政院吳政忠政務委員與台電公司鍾炳利總經理蒞臨致詞。台電表示，會中各方提出經驗分享與研究成果，對未來電力系統發展有很大助益，例如成大教授黃世杰博士提到，政府持續推動能源轉型，再生能源佔比也提高，此時人工智慧結合儲能裝置，可協助穩定供電。

台電指出，此次論壇國外的講者包括美國電力研究院(EPRI) 的John Simmins博士，以及日本千葉商科大學Takao Terano博士。John Simmins博士分享美國電力研究院透過資料與大數據收集，再藉由AI人工智慧技術，以GPS導航系統針對街景、路燈位置及電桿類別辨識等應用，對美國電力營運有相當助益。Takao Terano博士分享AI在電廠運轉上的應用，並與其他與會專家一同探討AI人工智慧既有的問題與實際運作的挑戰。

國內學者成功大學特聘教授黃世杰博士特別分享人工智慧與儲能設施的結合。黃博士指出，綠能佔比2025年預計將達兩成，發電的不確定性也因此增加。此時便需要依靠儲能設備。而人工智慧可以幫助安排儲能設備的充、放電排程，增加發電彈性與可靠度，緩和綠能的衝擊。

另外國內學者臺灣科技大學工管系特聘教授兼物聯網中心主任周碩彥以「人工智慧於電力系統營運的發展與機會」為題進行分享。業界專業人士微軟公司資料科學家何志安博士則以「以AI顛覆電能行業」為題發表心得。

台電表示，人工智慧的運用創造出新的商業模式，成為產業優化的必要趨勢，對電力產業也不例外，包括從發電端到用電端的管理，以及電網的調度，都可借助人工智慧。

台電總經理鍾炳利
台電總經理鍾炳利
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行政院政務委員吳政忠
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人工智慧台電綠能
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