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永豐銀總座莊銘福：二年內拚增千座電廠融資

2018-04-27 16:39經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

永豐銀行力拚綠色金融服務，預計二年新增1,000座太陽能光電廠合作案；永豐銀行總經理莊銘福表示，自2012年起配合政府發展綠色金融，六年期間已累計融資達 1,000 座電廠，累積豐富實務經驗，隨著產、官及各界持續投入推廣，企業或個人加入綠能系統建置行列，預計二年內，也就是2019年底前，旗下融資合作的電廠數量可望倍增，進入爆發性成長的綠能新時代。

永豐銀行今（27）日舉辦「永續綠能 豐光台灣」成果發表暨產業趨勢分享會，會中永豐銀與太陽光電發電系統商業同業公會、台灣太陽光電產業協會共同簽署合作備忘錄；莊銘福表示，在透過金融與產業合作及政策推動下，可望加速發展太陽能產業，永豐銀將以豐富的經驗協助綠能電廠的建置工作。

永豐銀表示，旗下持續創新發展綠色金融服務，銀行2017年與台灣太陽光電產業協會合作推展新北五大工業區及台南市政府簽署合作備忘錄，為縣市區域量身提供太陽能發電設備專案融資。

永豐銀表示，未來將持續以「產業扶植 法個並行」的多元策略，為各縣市及區域量身打造設備融資方案，並聚焦產業鏈、多元通路推廣模式；同時，響應政府推動「太陽光電二年推動計畫」及「綠能屋頂全民參與」推動方案，量身客製化屋頂型、水面及地面型金融服務，以最佳的彈性與便利，協助企業或個人朝向綠色家園邁進。

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