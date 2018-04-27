3月景氣燈號續呈綠燈 景氣穩定復甦

2018-04-27 16:14 中央社 台北27日電



國發會今天公布3月景氣對策信號，連續2月維持代表穩定的綠燈，國發會表示，國內景氣仍穩定復甦中，但成長動能不強。

國發會今天公布107年3月景氣對策信號綜合判斷分數為23分，較2月的24分，減少1分，燈號續呈綠燈；領先指標雖微幅下跌，但同時指標仍持續上升，顯示國內景氣仍處溫和成長中。