勞工們辛苦了 星巴克4月30推買一送一

2018-04-27 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



星巴克於勞動節前一日，也就是4月30日當日快閃推出「慰勞辛苦的你 週一好友分享日」優惠。 圖/統一星巴克提供 分享 facebook

5月1日勞動節將至，星巴克於勞動節前一日，也就是4月30日當日快閃推出「慰勞辛苦的你 週一好友分享日」優惠，只要顧客在活動當日上午11時至20時前於門市（不含機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、101典藏門市、大英門市及車道服務）購買兩杯相同容量／冰熱／口味的飲料，其中一杯由星巴克招待。

「慰勞辛苦的你 周一好友分享日」相關訊息如下：

◎活動日期：4月30日 (一) 11:00~20:00

◎活動內容：活動當日11:00~20:00 全品項好友分享，凡購買兩杯容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

◎買一送一規則：

1. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用，優惠品項依各門市現貨為準。

3. 優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、濾壓壺、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4. 機場門市（松山機場、一航廈3F、二航廈B2、二航管制區、小港機場）、高鐵站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、龍門門市、101典藏門市、大英門市、及車道服務不提供此優惠。