親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

【整理包】共同聲明：終止一切敵對行為 文金會8大重點一次看

直播／兩韓高峰會 文在寅、金正恩發表共同宣言

勞工們辛苦了 星巴克4月30推買一送一

2018-04-27 15:51經濟日報 記者李至和╱即時報導

星巴克於勞動節前一日，也就是4月30日當日快閃推出「慰勞辛苦的你 週一好友分享日...
星巴克於勞動節前一日，也就是4月30日當日快閃推出「慰勞辛苦的你 週一好友分享日」優惠。 圖/統一星巴克提供
分享

5月1日勞動節將至，星巴克於勞動節前一日，也就是4月30日當日快閃推出「慰勞辛苦的你 週一好友分享日」優惠，只要顧客在活動當日上午11時至20時前於門市（不含機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、101典藏門市、大英門市及車道服務）購買兩杯相同容量／冰熱／口味的飲料，其中一杯由星巴克招待。

「慰勞辛苦的你 周一好友分享日」相關訊息如下：

◎活動日期：4月30日 (一) 11:00~20:00

◎活動內容：活動當日11:00~20:00 全品項好友分享，凡購買兩杯容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

◎買一送一規則：

1. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用，優惠品項依各門市現貨為準。

3. 優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、濾壓壺、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4. 機場門市（松山機場、一航廈3F、二航廈B2、二航管制區、小港機場）、高鐵站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、龍門門市、101典藏門市、大英門市、及車道服務不提供此優惠。

高鐵松山機場星巴克
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

CEO工安領導高峰會 勞動部長強調工安重要性

2018-04-27 11:45

台灣去年機械出口額256億美元 歷年新高

2018-04-27 11:22

過勞企業課刑責 勞團點名蔣萬安未連署

2018-04-27 11:10

六項指標皆下降！4月消費者信心全面動搖

2018-04-27 10:52

台電人工智慧結合電力系統論壇 聚焦穩供、綠能與儲能

2018-04-27 16:48

3月景氣燈號 續亮綠燈

2018-04-27 16:23

地價飆漲、股市走高 2016年國富統計看增

2018-04-27 13:16

能源轉型公民面對面 明、後兩日召開

2018-04-27 12:02

去年政府總收入增加 歲入歲出差短縮小逾千億元

2018-04-27 06:02

主計長籲各部會 別再設特種基金

2018-04-27 01:50

名家觀點／實價登錄2.0應結合實價課稅

2018-04-27 01:29

投資台灣事務所 近期掛牌

2018-04-27 01:09

財經觀點／次世代汽車革新 擺脫工匠思維

2018-04-26 23:16

大創違法申請專案進口 經濟部：已移送檢調

2018-04-26 19:20

環團質疑深澳空污 台電：採一流電廠機組

2018-04-26 18:36

核二2號機再轉案 原能會擬再審查確認安全無虞

2018-04-26 18:10

小金庫越裁越多？ 主計長：拜託各部會別再成立特種基金

2018-04-26 16:35

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

特種基金立專法管理 主計總處：恐欠缺彈性

2018-04-26 13:05

小金庫越裁越多 主計長拜託各部會不要再成立基金

2018-04-26 12:04

女性創業家崛起 本土內衣、女裝品牌大舉開放加盟

2018-04-26 11:45

勞保年金累存近七千億 退休金想領得多有撇步

2018-04-26 11:39

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

現場還原／李紀珠臨時動議請辭 新光大老慰留

2018-04-27 06:04

中鋼紀念品很文創…她們選的

2018-04-27 01:50

顧立雄：「純網路銀行」要生存 只有一條路

2018-04-26 19:56

國巨停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53

星宇航空籌設許可 交通部核准了

2018-04-26 17:35

大創違法申請專案進口 經濟部：已移送檢調

2018-04-26 19:20

5月刷信用卡繳稅 免手續費是基本配備

2018-04-26 21:06

新光金控雙姝怨 顧立雄：不知道在吵什麼要去了解

2018-04-26 18:09

華為遭美商務部調查 台系鏈焦慮

2018-04-27 01:21

金控雙雄股息 要發550億

2018-04-27 01:34

夏普派息了 鴻海6億入袋

2018-04-27 01:39

財部：今年報稅三個小確幸 五項租稅優惠　

2018-04-26 21:23

綜所稅5月1日起申報 明天開放查調所得資料

2018-04-26 20:21

彭博：台積電計劃投資4,000億元擴大新竹廠區

2018-04-27 12:42

中鋼一件超搶手贈品 串連三公司利益

2018-04-27 01:50

桃園機捷房市 這兩站交易量占一半

2018-04-27 09:26

華為遭美調查／科技業震撼 急找對策

2018-04-27 01:24

要報稅了 是否適用稅額試算？怎麼申報看這裡

2018-04-26 21:48

淡海房價首季出現回升 仍在1字頭

2018-04-27 09:25

半導體投資 今年上看900億

2018-04-27 01:08

CEO工安領導高峰會 勞動部長強調工安重要性

2018-04-27 11:45

4月27日起 可查所得及扣除額

2018-04-26 23:35

華為遭美調查 外媒：最糟恐撤出美國

2018-04-27 01:23

金融業股息配發總額 衝1,600億

2018-04-27 01:36

申報綜所稅 別犯四錯誤

2018-04-27 00:07

台幣連五貶 跌破29.7元

2018-04-27 01:11

數位存款帳戶 3個月淨增近25萬戶

2018-04-26 19:55

六福終止在小北投資 南山人壽另謀新夥伴

2018-04-26 19:27

台灣第1家純網銀 最快2019年底出現

2018-04-26 17:34

美查華為震撼彈！ 網通、零組件商皮皮剉

2018-04-27 00:28

華為遭美盯上 法人：台廠更怕陸制裁iPhone

2018-04-27 13:06

台幣回貶前 存美元還有機會

2018-04-27 15:30

新台幣連5貶創今年新低 外資持續匯出

2018-04-26 19:01

星宇航空籌設許可到手 營運還要五階段審查關關過

2018-04-27 01:39

台灣「地王」林堉璘三子林鴻南：父親身體安好

2018-04-26 22:46

長榮航徵200地勤 今起報名

2018-04-27 00:32

差異化+高質化 友達衝出好成績

2018-04-27 01:16

凱基銀人員議處 交開發金董事會決議

2018-04-27 00:15

壽險Q1匯損592億 高於預期

2018-04-27 01:12

名家觀點／實價登錄2.0應結合實價課稅

2018-04-27 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top