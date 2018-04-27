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地價飆漲、股市走高 2016年國富統計看增

2018-04-27 13:16經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

主計總處將於30日公布2016年底國富統計，由於當年全國公告地價大漲三成，全國公告土地現值也調升6.7%，加上股價指數攀升，2016年底的國富毛額可望「水漲船高」，預料將較上年增加。

國富統計是指家庭、企業及政府等全國部門，於年底所持有的房屋、設備、智慧財產權、土地及金融資產淨額的總值。有別於國民所得統計的「流量」概念，國富統計則是屬於「存量」概念，猶如企業的資產負債表，代表某一特定時間的累積資產。

為反映前幾年房市向上力道，2016年全國公告地價平均調升幅度達30.54%，全國公告土地現值也增約6.7%，加上2016年底股價指數升至9,253點，比前一年底上揚逾10%，估計家庭部門的財富可持續升高。

根據主計總處資料顯示，2015年國富毛額244.1兆元，較上年底增加11.6兆元，成長幅度達4.9%。究其原因，主要是土地公告現值逐年調升，使得財富價值增加所致，多了6.8兆元。其次，國際債券發行市場蓬勃，吸引壽險公司大幅加碼，金融性資產淨值因國外證券投資增加4.5兆元。

近10年來，我國平均每戶家庭財富（不含人壽保險與退休基金準備的資產淨值）逐年升高，由2006年底800萬元攀升至2015年底1,123萬元，其中只在2008年金融海嘯下滑7%。但與此同時，由於房價上揚，房貸隨之逐年走高，每戶金融性負債也由2006年146萬元升至2015年170萬元，續創新高。

儘管國家愈來愈「富有」，民眾卻未必能夠雨露均霑，主因是國富統計為全體國民在年底時所擁有全部財貨的總價值，資料來源由央行、財政部等機關提供，無法像家庭所得收支調查，透過五分位法看出貧富差距。因此，這個平均後的國富數據，常讓一般大眾無感。

土地公告現值股價指數
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