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整理包／文金會中場休息！兩韓峰會8大重點一次看

能源轉型公民面對面 明、後兩日召開

2018-04-27 12:02經濟日報 記者陳雲上╱即時報導

經濟部3月23日公布「能源轉型白皮書(初稿)」展開第三階段公民對話，繼4月11日與4月18日辦理產業與社會團體會議後，4月28日及4月29日將於台中召開「能源轉型公民面對面」，邀請民眾共同瞭解並討論國家能源轉型，以完善我國能源轉型白皮書之內容，為我國能源政策的公共討論典範。

經濟部表示，「能源轉型公民面對面」活動共522人報名，民眾票選出「新及再生能源推動配套方案」及「穩定電力方案」兩項重點方案進行討論。經抽籤挑選各100名民眾參與兩天活動，在一天的活動中將透過能源轉型白皮書簡介、觀賞願景影片、能源轉型知識市集、重點方案報告、分桌討論及問卷前後測驗等，讓民眾了解國家能源轉型的內容，並經由專業桌長引導民眾提出自己的看法與建議。

「能源轉型公民面對面」組成身分相當多元，包含新住民、原住民、偏遠地區，及東部與離島皆有公民報名參與，年齡組成及教育程度分布相當廣泛，參與民眾的年齡從18歲至81歲都有。期透過專業主持團隊的帶領，讓來自不同背景的參與者聆聽不同意見，充分討論，提供多元意見。

經濟部特別強調，「能源轉型公民面對面」所蒐集到的意見，將與「能源轉型白皮書」第三階段所蒐集到的意見一起彙整後，送交權責單位參酌修正白皮書內容，並由產、官、學、研及民間團體組成之工作小組召開會議確認修正內容。

白皮書第三階段各項活動與會議相關資訊均已公布於「能源轉型白皮書」官網，針對無法出席會議之民眾也規劃網路意見徵求至4月30日，歡迎關心能源轉型之民眾上網提供寶貴意見。

網路意見徵求：

徵詢平台：公共政策網路參與平台-眾開講

意見徵求期間：107年3月31日（六）起至107年4月30日（一）

經濟部公共政策
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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