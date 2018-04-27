中油董座又來排排座上課！ 勞動部長一句話強調了三遍

2018-04-27 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



勞動部今天在台灣中油煉製事業部，召開「高風險企業CEO工安領導高峰會」，中油董事長戴謙等60家企業代表，現場簽署承諾提升整體工安，保障作業勞工安全。勞動部長許銘春點名中油、台電，並向所有企業強調三遍：「有工安，企業才能永續發展！」國營事業負責人一字排開，宣誓扮演工安領頭羊。

勞動部今天首度集合國內工安高風險的企業，邀請CEO出席領導高峰會，台電、中油、中鋼、台塑、台船等企業都派代表參加。主辦單位安排職災當事人和個管員現身說法，希望讓企業負責人直接感受到職災的苦痛，能更落實工安要求。中油總經理李順欽就製程安全管理提出檢討說明，台塑石化董事長陳寳郎分享製程安全管理推動經驗。

許銘春表示，中油、台電在這幾年都發生重大的工安事故，謝謝各企業CEO撥空前來，痛定思痛來面對工安，一起尋求更佳的工安策略。在企業中，工安的要求應該是由上而下，領導者如果能夠重視工安，自然就能風行草偃，形成企業文化，不僅員工的安全獲得保障，對於整體企業形象也有正向的幫助。