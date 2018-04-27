中油董座又來排排座上課！ 勞動部長一句話強調了三遍
勞動部今天在台灣中油煉製事業部，召開「高風險企業CEO工安領導高峰會」，中油董事長戴謙等60家企業代表，現場簽署承諾提升整體工安，保障作業勞工安全。勞動部長許銘春點名中油、台電，並向所有企業強調三遍：「有工安，企業才能永續發展！」國營事業負責人一字排開，宣誓扮演工安領頭羊。
勞動部今天首度集合國內工安高風險的企業，邀請CEO出席領導高峰會，台電、中油、中鋼、台塑、台船等企業都派代表參加。主辦單位安排職災當事人和個管員現身說法，希望讓企業負責人直接感受到職災的苦痛，能更落實工安要求。中油總經理李順欽就製程安全管理提出檢討說明，台塑石化董事長陳寳郎分享製程安全管理推動經驗。
許銘春表示，中油、台電在這幾年都發生重大的工安事故，謝謝各企業CEO撥空前來，痛定思痛來面對工安，一起尋求更佳的工安策略。在企業中，工安的要求應該是由上而下，領導者如果能夠重視工安，自然就能風行草偃，形成企業文化，不僅員工的安全獲得保障，對於整體企業形象也有正向的幫助。
「SOP訂的再好，沒有落實也是徒然。」許銘春說，去年勞工保險職業災害給付千人率為2.773，為歷年新低，但還是有2萬8000名勞工遭遇職災。職災的發生經常是領導階層輕忽工安及生產單位現場管控執行力不足所致，勞動部訂了3年的減災計畫，從107年至109年，希望能將職災再降30%。
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