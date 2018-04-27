台灣去年機械出口額256億美元 歷年新高

2018-04-27 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



2017年我國機械出口額256億美元，創歷年新高，年增20.6%、為近六年最佳。（示意圖） 圖／ingimage授權 分享 facebook

根據經濟部統計資料，今（2017）年1至3月新設立公司家數為1萬681家，較上年同期減少532家、年減4.7%，創下2013年以來同期最大衰退幅度。而今年第1季公司家數減少較多的以營造業為主占13.1%、其次為批發及零售業約10.7%。

今年第1季新設立公司家數相較去年同期衰退接近5%，是2012年同期年減11.5%以來的最大衰退幅度，而2016年也有微幅衰退約0.2%。經濟部統計處官員表示，主要因為去年景氣復甦家數相對成長較多、墊高基期，導致今年出現衰退，若以家數來看仍有1萬681家，是2007年以來的次高。

此外，根據經濟部統計處機械產業競爭力專題報告指出，我國機械業以出口為導向，直接外銷比約占六成，2017年我國機械出口額256億美元，創歷年新高，年增20.6%、為近六年最佳。今年以來因智慧化、自動化及客製化的需求續增之下，3月機械出口年增21.5%，1~3月年增18.3%，表現亮麗。

我國機械出口以中國大陸為主要市場，2017年對其出口占30.4%居首， 較上年增加5.5個百分點；對美國出口占16.0%居次，對東協十國出口占 14.4%居第三，對日本出口占6.5%居第四。

2017年我國機械出口以工具機占13.1%居首，年增15.3%，生產半導體、平面顯示器用機械占11.0%居次，年增62.7%，為主要出口貨品中增幅最大者。

根據國際機器人協會（IFR）資料，全球製造業機器人平均密度（每萬名員工配置工業機器人台數）逐年提升，2016年全球平均密度74台，我國 177台，排名第十；2017年我國工業用機器人出口1.7億美元，年增 55.0%，顯示工業機器人前景看好，其中中國大陸為主要市場占38.0%，2017年對其出口年增77.0%，對南韓出口占13.8%居次。

至於在進口方面，2017年我國機械在主要市場的進口市占率分別為在中國大陸進口市占率6.5%、排名第五，在美國排名第10，在東協5國（菲、泰、新、馬、印）排名第11，在日本市場排名第6，與2008年比較，在中國大陸市占提高1.5個百分點，排名維持，在日本市場前進一名，在美國、歐盟及東協五國持平。

為達成工業4.0帶動的智能製造目標，政府推動「智慧機械產業推動方案」，其中2017年參與該方案的上市櫃公司計有十家，由於積極擴充產能及研發，營收年增23.6%，固定資產投資年增39.8%，研發支出年增27.3%，表現優於整體機械業上市櫃公司。