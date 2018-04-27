成大教授魏健宏 接任中華郵政董事長

2018-04-27 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部今（27）日表示，行政院同意中華郵政公司第六屆董事長職務，由成功大學教授魏健宏擔任。

魏健宏現年58歲，美國馬里蘭大學運輸工程博士，現任成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所教授及該校智慧城市運輸與網路研究中心主任，歷任成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所副教授、教授、系主任兼所長、成功大學人文社會科學中心合聘教授等職務，學驗俱優並具領導能力。

交通部表示，未來中華郵政在魏健宏的領導下，將帶領中華郵政同仁，以積極創新思維，結合在地化與科技化，提升中華郵政公司的服務品質及國際競爭力。