親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

【不斷更新】兩韓峰會意外插曲 金正恩牽文在寅走向北韓

頂新混油案大逆轉！魏應充一審無罪 二審重判15年

成大教授魏健宏 接任中華郵政董事長

2018-04-27 11:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部今（27）日表示，行政院同意中華郵政公司第六屆董事長職務，由成功大學教授魏健宏擔任。

魏健宏現年58歲，美國馬里蘭大學運輸工程博士，現任成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所教授及該校智慧城市運輸與網路研究中心主任，歷任成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所副教授、教授、系主任兼所長、成功大學人文社會科學中心合聘教授等職務，學驗俱優並具領導能力。

交通部表示，未來中華郵政在魏健宏的領導下，將帶領中華郵政同仁，以積極創新思維，結合在地化與科技化，提升中華郵政公司的服務品質及國際競爭力。

中華郵政研究所
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

去年政府總收入增加 歲入歲出差短縮小逾千億元

2018-04-27 06:02

名家觀點／實價登錄2.0應結合實價課稅

2018-04-27 01:29

投資台灣事務所 近期掛牌

2018-04-27 01:09

財經觀點／次世代汽車革新 擺脫工匠思維

2018-04-26 23:16

大創違法申請專案進口 經濟部：已移送檢調

2018-04-26 19:20

環團質疑深澳空污 台電：採一流電廠機組

2018-04-26 18:36

核二2號機再轉案 原能會擬再審查確認安全無虞

2018-04-26 18:10

小金庫越裁越多？ 主計長：拜託各部會別再成立特種基金

2018-04-26 16:35

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

特種基金立專法管理 主計總處：恐欠缺彈性

2018-04-26 13:05

小金庫越裁越多 主計長拜託各部會不要再成立基金

2018-04-26 12:04

女性創業家崛起 本土內衣、女裝品牌大舉開放加盟

2018-04-26 11:45

勞保年金累存近七千億 退休金想領得多有撇步

2018-04-26 11:39

財政部發文 禁止公股銀行員代客繳稅

2018-04-26 10:56

缺投資機會嗎？ 財部將釋2000億公共建設投資商機

2018-04-26 06:00

讓阿里巴巴主動談合作 他用台灣技術+泰國水果大賺中國財

2018-04-19 10:31

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

北市五年內失去人口紅利 業者：房價恐失支撐力道

2018-04-26 12:51

現場還原／李紀珠臨時動議請辭 新光大老慰留

2018-04-27 06:04

星宇航空籌設許可 交通部核准了

2018-04-26 17:35

顧立雄：「純網路銀行」要生存 只有一條路

2018-04-26 19:56

國巨停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53

大創違法申請專案進口 經濟部：已移送檢調

2018-04-26 19:20

中鋼紀念品很文創…她們選的

2018-04-27 01:50

5月刷信用卡繳稅 免手續費是基本配備

2018-04-26 21:06

長榮航空徵才 招募200名地勤人員

2018-04-26 17:05

新光金控雙姝怨 顧立雄：不知道在吵什麼要去了解

2018-04-26 18:09

這四種人身保費 不能列舉扣除抵稅

2018-04-26 15:54

華為遭美商務部調查 台系鏈焦慮

2018-04-27 01:21

金控雙雄股息 要發550億

2018-04-27 01:34

去年送黑熊傘！ 中鋼股東會今年送超美收納皂禮盒

2018-04-26 14:41

綜所稅5月1日起申報 明天開放查調所得資料

2018-04-26 20:21

財部：今年報稅三個小確幸 五項租稅優惠　

2018-04-26 21:23

新一波銀行加入 13家銀行卡片可綁定ApplePay

2018-04-26 12:05

夏普派息了 鴻海6億入袋

2018-04-27 01:39

中鋼一件超搶手贈品 串連三公司利益

2018-04-27 01:50

不收取手續費又給回饋 信用卡繳稅找哪家？

2018-04-26 14:29

華為遭美調查／科技業震撼 急找對策

2018-04-27 01:24

散播減鈉鹽言論毀商譽 台鹽提告求償

2018-04-26 14:46

半導體投資 今年上看900億

2018-04-27 01:08

要報稅了 是否適用稅額試算？怎麼申報看這裡

2018-04-26 21:48

三星旗艦S9告捷 全年估出貨4500萬支

2018-04-26 12:21

六福終止在小北投資 南山人壽另謀新夥伴

2018-04-26 19:27

小金庫越裁越多 主計長拜託各部會不要再成立基金

2018-04-26 12:04

小金庫越裁越多？ 主計長：拜託各部會別再成立特種基金

2018-04-26 16:35

數位存款帳戶 3個月淨增近25萬戶

2018-04-26 19:55

新台幣連5貶創今年新低 外資持續匯出

2018-04-26 19:01

台灣第1家純網銀 最快2019年底出現

2018-04-26 17:34

金管會開放純網銀 發起人須有金融業且持股一半

2018-04-26 16:55

台灣「地王」林堉璘三子林鴻南：父親身體安好

2018-04-26 22:46

金融業股息配發總額 衝1,600億

2018-04-27 01:36

打臉房市落底說 雙北市Q1新屋房價雙創五年新低

2018-04-26 13:31

美查華為震撼彈！ 網通、零組件商皮皮剉

2018-04-27 00:28

華為遭美調查 外媒：最糟恐撤出美國

2018-04-27 01:23

4月27日起 可查所得及扣除額

2018-04-26 23:35

台幣連五貶 跌破29.7元

2018-04-27 01:11

星宇航空籌設許可到手 營運還要五階段審查關關過

2018-04-27 01:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top