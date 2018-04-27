過勞企業課刑責 勞團點名蔣萬安未連署

2018-04-27 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



國道一號因為司機疲勞駕駛造成三死事件，已經推動過勞企業課刑責近十年的工傷協會，在國際工殤日前夕再度到立法院門前呼籲立委支持修法，協會表示，職安法修法已經獲15名立委連署，衝過提案門檻，勞基法則尚需二名立委連署；並數名被認為具進步色彩的民進黨立委鍾孔炤、王榮璋、陳曼麗，以及曾在勞基法修法被稱為戰神的國民黨立委蔣萬安等人加入連署，「不要只看黨派不看內容」。

「過勞企業課刑責，立委修法消業障」工傷協會等人高呼口號，指出勞基法二修造成勞工過勞更嚴重，就是立委種下的惡果，協會今（27）日在4月28日國際工殤日前夕到立院門前開記者會，就是為立委消業障。

工傷協會理事長林淑真表示，協會自2009年開始推動過勞企業入刑，近十年來全民過勞死傷慘重，雖獲社會各界關注，卻始終未竟其功。去年因為勞基法二修，協會於12月召開記者會，提案針對違反勞基法工時（含超時工作、輪班間隔等）雇主課刑責，並修正職業安全衛生法，對未妥善制定工時、輪班規則，造成勞工過勞死傷雇主課刑責，獲立委陳學聖領銜提案。

五個月來，協會積極遊說，至今職安法修法草案已獲15位立委連署，跨過門檻，但勞基法獲13位立委連署，還缺二人。

協會公布名單顯示，民進黨只有林淑芬、江永昌兩名立委參與連署，時代力量只有徐永明，其他都是國民黨立委連署。林淑真點名，多數立委仍堅持「再研議」，態度消極，包括勞基法修惡期間大悲無言的鍾孔炤、社運立委蔡培慧、尤美女，以及多位時代力量立委，國民黨多數也未表態。

協會表示，包括在勞基法修法期間表現很好，被稱為戰神的蔣萬安，此次也一再強調再研議，「若委員還有不清楚，願意親自拜訪說明」。

此外，協會也說具進步色彩的王榮璋、余宛如、陳曼麗、李麗芬等人，由助理明確表示「不會簽署」，此種只看黨派色彩不看內容的態度，令人非常失望。