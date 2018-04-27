國內下周汽柴油價 估各調漲0.4、0.5元

2018-04-27 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



由於美國總統川普將在5月12日以前，決定是否重新制裁伊朗，同時加上OPEC持續落實減產協議，導致國際油價續彈，而依照中油的浮動油價公式計算，預估油價將連三周上漲，汽油調漲0.4元、柴油可能調漲0.5元，95無鉛汽油每公升將達29.7元。

中油的汽、柴油浮動油價的調價指標，是以當周7D3B（70% Dubai+30% Brent）平均價格乘以匯率均價，與前周7D3B平均價格乘以匯率均價的80%變動幅度計算調整價格。由於國際油價反彈也影響國內油價調價指標。

本周累至4月26日的周均價指標原油7D3B每桶為71.82美元，比上周70.45美元上漲1.37美元。新台幣兌美元匯率為29.627元，較上周貶值0.247元。因此依國內油價依公式計算，推估下周汽油調漲0.4元、柴油可能調漲0.5元，而這也將是國內油價連三周上漲。

若按預估汽油調漲0.4元、柴油調漲0.5元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升26.2元；油價持續創自2014年12月以來新高。

國際油價續彈，中油過去也曾預估今年油價每桶約60~65美元，若敘利亞戰局沒有擴及到中東產油國，油價就不會再飆高，外界所提可能衝到每桶80美元，短期有可能但是預期心理所致、且非一年的平均。

中油也曾表示將提出新版油價公式，增加油價穩定避免影響民生物價，國營會研擬完成後會到經濟部報告後正式進行檢討，在兩個月內提出新版油價公式。