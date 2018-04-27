氣象局：今年梅雨正常至偏少 大家須節約用水

2018-04-27 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中央氣象局表示，今年春季各地降雨量偏少，預測今年梅雨季降雨量在5月仍以偏少的機率較大，6月雨量則以正常至偏少的機率較大。

氣象局指出，今年春季（2、3、4月）台灣平均氣溫接近正常，降雨量則是偏少，總雨量僅約氣候平均值的一半，台南雨量甚至只有同期的兩成左右；依據水利署的資料顯示，各水庫水位正持續下降中。氣象局表示，5月雨量以偏少機率較大，6月雨量正常至偏少，呼籲社會大眾仍需珍惜水資源節約用水。氣溫預測方面，梅雨季各地氣溫以正常至偏暖的機率較大。

氣象局統計各地5、6月梅雨季之日雨量資料顯示，雨期開始日期北部通常於5月上旬，中南部則普遍在5月中、下旬。在梅雨季總雨量方面，近年雖無明顯增加或減少趨勢，但有降雨時間更集中、降雨強度更強的趨勢，除易造成災害，亦增加預報的困難度。

氣象局呼籲各界，應及早做好排水系統的疏濬和水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低之地區，更應加強防範；另外，梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，民眾亦須防範雷擊及強陣風現象。

氣象局同時提醒大家隨時注意該局所發布的短、中、長期天氣預報，也請民眾多利用生活氣象App、網站(http://www.cwb.gov.tw)及天氣預報語音查詢電話（166／167）查詢最新氣象消息。