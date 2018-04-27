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六項指標皆下降！4月消費者信心全面動搖

2018-04-27 10:52經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

中央大學台灣經濟發展研究中心公布4月消費者信心指數（CCI）總數為86.89點，與上月相較下降0.97點，六項指標全數下降，顯示消費者信心全面動搖。

本月下降幅度第一的指標為「未來半年國內就業機會」，調查為105.80點，較上月調查結果下降1.35點；下降幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」，本月為47.40點，較上月下降1.10點；下降幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為87.95點，與前月相較減少1點 。

台經中心主任吳大任表示，4月CCI的六個分項指標全部下跌，顯示消費者信心全面動搖，但即使下跌最多的就業機會，也未達顯著下跌幅度，可以看出就業市場仍樂觀，只是民眾不一定能找到心目中理想的工作。

反倒是物價需要特別注意，吳大任表示，物價信心原本已經很低，本月還能持續下跌，顯示民眾對物價看法嚴重悲觀，近期食物價格沒有上漲，物價信心下跌主要是因為油價上漲，通膨也是今年要特別留意的問題。

下降幅度第四的指標為「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查為92.15點；下降幅度第五的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為82.55點；下降幅度最小的指標是「未來半年投資股票時機」，本次調查結果為105.50點，與上月相較下降0.70點。

吳大任表示，CCI調查時間在4月19至22日，當時台北股市表現雖不好，但沒有太大跌幅，如果是這兩天進行調查，股市信心跌幅應該會更大。

物價
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