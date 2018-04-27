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【不斷更新】南北韓歷史峰會 文在寅、金正恩38度線握手

獨／笑死人！跨部會小組一群門外漢審管中閔獨董爭議

去年政府總收入增加 歲入歲出差短縮小逾千億元

2018-04-27 06:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部國庫署表示，106年度中央政府總預算按各機關初步統計結果，預估全年歲入執行數較預算數增加逾700億元，其中稅課收入增加536億元，非稅課收入增加逾200億元。

如併同考量歲出節餘，預估歲入歲出差短決算數將較預算數1,325億元縮小逾1千億元，債務舉借將隨之減少。中央政府總預算連同特別預算赤字占國內生產毛額(GDP)比率可望較105年度0.3%進一步下降。

針對近來外界關注近4年度稅課收入實際數高於預算數乙事，財政部國庫署說明，因103年度至106年度稅課收入執行良好及歲出節餘，歲入歲出差短縮減，融資舉借需求減少，合計減少債務舉借4,535億元，高於中央政府總預算稅課收入決算數較預算數增加合計數3,651億元。

國庫署強調，中央政府長期以來歲入不足以支應歲出，採赤字預算編列，年年舉債。近年政府推動財政健全措施，歲入歲出差短逐步縮減，中央政府總預算連同特別預算赤字占GDP比率，從98年度3.4%下降至106年度0.3%以下，但每年度歲入歲出仍有差短，中央政府1年以上公共債務未償餘額仍逐年增加。

還好，因稅課收入執行優於預期及歲出節餘，債務舉借決算數較預算數減少，債務增加的速度趨緩，債務成長率自99年度高峰9.94%逐年下降至106年度0.49%。

國庫署表示，健全國家財政為政府長期目標，因應國家重大公共建設及政務推動所需，財政部將會同各機關賡續落實開源節流措施，妥適配置有限財政資源，以逐步改善財政收支結構，縮小歲入歲出差短，有效管控債務，維持財政穩健。

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