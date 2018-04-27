主計長籲各部會 別再設特種基金

2018-04-27 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



立委質疑，特種基金成為各部會首長的小金庫，立法院預算都審假的，而且說要裁併，卻是愈裁愈多。主計長朱澤民則回應，他有拜託各部會別再成立基金，但也要請立法院配合，不要再讓特種基金增加。

立法院財委會昨（26）日進行「中央政府特種基金之設立、保管、運用、考核、合併及裁撤情形檢討 」專題報告，面對立委質疑特種基金愈裁愈多，朱澤民表示，預算應該統收統支，若以主計總處的立場而言，基金應該盡量減少，但目前還有17個特種基金成立的草案在立法院。

朱澤民指出，近十年來共裁撤20個特種基金，不過卻又增加37個，他的任期有限，他開會時都有盡量拜託各部會，不要再增設基金，這部分也希望立法院配合，不要再讓特種基金成立。

立委曾銘宗表示，非營業基金及資產2兆元，目前政府財政吃緊，是否可以比照國外的公路、港口、機場一樣，把交通部所屬的特種基金資產證券化？

朱澤民回應，只要相關母法可以，收支保管也沒問題，符合公共債務法，主計總處樂觀其成。但財政部次長蘇建榮認為，資產證券化如果有負債，未來還是得償還，這方面仍需慎重考慮。

立委提案，訂立中央政府特種基金管理條例草案，藉由法律規範而減少弊端。對此，主計長朱澤民認為，此舉可能欠缺彈性，造成行政程序僵化。

立法院財委會針對「中央政府特種基金的設立、保管、運用、考核、合併及裁撤情形檢討」專題報告。立委蘇巧慧指出，去年中央政府總預算核計，特種基金預算規模新台幣4.1兆元，相當於普通基金規模的二倍。