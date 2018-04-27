投資台灣事務所 近期掛牌

行政院長賴清德親自盯進度，由民間招商中心、經濟部所屬的投資處、投審會進行「三位一體」整併而成立的「投資台灣事務所」，預計5月底、6月初正式掛牌。

自詡為「投資台灣事務所」CEO的張銘斌，同時擔任招商中心執行長、投資處長、投審會執秘。他將推動「沒錢又沒權」的招商中心全面改革。

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賴揆去年甫上台，就在加速投資台灣專案會議上表示，招商中心一定要改革。招商中心成立八年來，從沒有被賦予招商任務，只有被動的服務已招進來的廠商；也因為是委外案，總被外界批評為「黑機關」。

事實上，招商中心每年預算約4,000萬元，扣除人事成本、房租、水電，只剩下千萬元作業費，連出國招商的機票預算都編不出來，著實很難「招商」。

但張銘斌認為，看似「沒錢又沒權」卻又是最珍貴的地方，因為不是政府部門，可以擺脫公務體系總是「本於職權，依法行政」的官僚文化，因此仿效新加坡經濟發展局（EDB）的招商精神，將非政府的核心精神，當成「投資台灣事務所」的核心。

張銘斌說：「招商中心要提供的就是一站式服務，客人進來我這個門，就不會把你踢出去，客人上門了，就要讓你吃到飽、吃滿意再走出這個門」。

至於「錢與權」他將利用自己同時是投資處長、投審會執秘的角色，下放預算與權力給招商中心。

張銘斌舉例說，之前鴻海旗下子公司富士康工業互聯網（FII）想赴上海A股掛牌，登陸投資案送到投審會審查，他可以投資處長的身分，要求鴻海也要在台灣留有相對應的投資。現在他召開投審會時，一定請招商中心列席，主動控管在台相對投資有否落實。

此外，經濟部與外交部也已達成共識，從我國60個駐外使館選出最具招商效益的24個外館，全都成為「投資台灣事務所」的海外分所，指派專人做招商攬才的專責工作。外交部長吳釗燮也已通函有關外館擔負起招商、攬才責任。