財經觀點／次世代汽車革新 擺脫工匠思維

2018-04-26 23:16 聯合報 次世代駕駛資訊平台研發聯盟會長梁文隆



次世代駕駛資訊平台研發聯盟會長梁文隆。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 汽車產業正在革新，由傳統的汽車走向新的次世代，台灣應該擺脫製造業為主的工匠精神、發揮創新，並結合各產業資源，才能取得優勢。

全球汽車產業世代革新，可從兩個面向來看台灣產業，第一，過去ＰＣ產業幾乎完全由大廠主導，但新世代汽車產業的崛起，是中小企業難得的藉勢成長機會。第二，台灣科技產業鏈完整，應該集合更多的企業，在全球的競爭環境中，取得汽車產業革新的發展優勢。

未來在人車的互動上，將不再只是「一個人如何安全的駕駛一輛車」，因為物聯網、５Ｇ、人工智慧等新科技不斷加入後，人、車的互動將是人和車、車和車、車和環境，各種關係同時在連結，也發生各種交錯的互動，這其中除了安全的問題、更多資訊的傳遞等，甚至新的連結將逐漸發生。

值得留意的是，次世代汽車產業的革新尚處於初期階段，幾乎多數的相關新應用近幾年不斷推出，這就是我說的創意。創意這件事，大廠不一定擁有優勢，這是屬於軟體發展上的。

在硬體上，過去電腦發展的過程中，大廠的優勢就是制定規格、之後大量生產，而次世代汽車的發展，無論是硬體、軟體都完全沒有規格制定，這也是中小企業得以抓住時機發展的優勢。

此外，台灣的科技產業供應鏈完整，應該藉此機會強化企業間合作，才能在全球競爭中取得優勢。

在全球電腦、手持式裝置發展過程中，台灣的科技產業擔任重要角色，供應鏈也相當完整，而次世代汽車發展中，也是延續這些新科技的發展。這些新應用，若是台灣產業各自打進市場，勢必面臨強力市場競爭，若是先在國內整合更多相關資源，從汽車大廠的前段生產卡位進場，將有利台灣企業未來次世代汽車的發展。

（記者張瑞益整理）